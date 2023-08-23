В России рухнул самолёт с Пригожиным и всем командованием ЧВК "Вагнер" на борту - РосСМИ

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Опубликовано: 23.08.2023 20:57 , Обновлено: 23.08.2023

Российские СМИ сообщили, что под Тверью разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795. Данный борт принадлежал компании Евгения Пригожина и был неоднократно замечен в Беларуси. Очевидцы сняли момент падения самолёта.

РИА “Новости” сообщило, что не месте крушения были найдены тела 8 погибших. Есть ли среди них Пригожин, неизвестно. В то же время, “Росавиация” сообщила, что на борту самолёта, разбившегося в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

Самолёт, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин, сильно обгорел и для установления личностей потребуется судебно-медицинская экспертиза, сообщили анонимные источники в экстренных службах Тверской области тг-каналу Brief.

Однако российские СМИ сообщили, что одновременно летели два самолёта, принадлежащие Пригожину. Один успешно сел во Остафьево под Москвой.

Второй, Embraer Legacy 600, пропал с радаров в 18:20, диспетчеры пытались связаться с экипажем, но безрезультатно. Тогда диспетчеры оповестили о случившемся местную ПВО. Очевидцы сообщили, что борт Евгения Пригожина взорвался прямо в воздухе в небе над Тверской областью и якобы они слышали два “хлопка”, сообщил тг-канал Brief.

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А в российских СМИ удивились оперативности “Росавиации”, с которой та подтвердила присутствие Пригожина на разбившемся самолёте.

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“Обычно ведомство делает это гораздо дольше, отмечают журналисты, работающие с авиационной тематикой”, сообщило издание «Вёрстка».

«Они как правило часа два-три ждут и очень осторожничают. А тут информация за пару минут. Когда погибла [председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия] Филёва, я ждал информации два часа. А там был легкомоторный самолет и три человека на борту. В целом обычно Росавиация гораздо дольше такие вещи говорит, всё перепроверяет», – рассказал «Вёрстке» бывший журналист одного из крупных деловых изданий, работавший с темой авиации.

Тем временем, журналист Андрей Захаров заявил, что Евгений Пригожин 23 августа действительно вылетел в Россию из Африки, на борту с ним был весь командный состав ЧВК “Вагнер”. «Это будет чудо, если он на другом самолете», — заявил журналист.

Соратники Пригожина сообщили, что не могут с ним связаться. А в российских тг-каналах, связанных с ЧВК, появилась информация о возможно теракте на борту самолёта. Официально о причинах падения российские власти не сообщали.

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Ранее Телеграф сообщил, что глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин опубликовал свое первое видеообращение с тех пор, как возглавил мятеж и марш на Москву в конце июня. По его словам, он теперь находится в Африке.

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