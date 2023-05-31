НАТО отправило в Эстонии 30 боевых кораблей

Опубликовано: 31.05.2023 09:05 , Обновлено: 31.05.2023

Североатлантический альянс (НАТО) отправил в Эстонию сразу 30 боевых кораблей. Они примут участие в масштабных учениях Baltops 23, которые начнутся в субботу, 3 июня, в Таллине.

Это самое большое количество кораблей альянса, которое когда-либо принимала Эстония. Среди них будут суда из США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии. А самым крупным из них станет флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20).

“Эти учения Baltops войдут в историю, поскольку до сих пор Эстония никогда не принимала такого количества кораблей НАТО”, – признался командующий военно-морских сил (ВМС) Эстонии Юри Саска.

“Учения Baltops 23 демонстрируют готовность союзников защищать акваторию Балтийского моря, а также показывают чрезвычайную важность проведения занятий в наших водах”, – рассказал о целях учений эстонский военный.