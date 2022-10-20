ЕС ввел санкции против Ирана за поставки дронов-камикадзе России

Опубликовано: 20.10.2022 13:53 , Обновлено: 20.10.2022

Совет Евросоюза 20 октября «в рекордно коротки сроки» утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотных летательных аппаратов России. Об этом сообщило председательство Чехии.

«Санкции по Ирану в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые нанесли удары по Украине», — сказано в сообщении.

Они должны вступить в силу в этот же день, 20 октября, после публикации в Официальном журнале Европейского союза.

В Чехии отметили, что страны ЕС «решили заморозить активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставку дронов».

Так, под ограничения попали:

компания Шахед Авиэйшн Индастриз;

начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери;

командующий Аэрокосмическом корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани;

Ходжатола Гореиши, который отвечает за логистику в иранском министерстве обороны.

При этом, отметим, что власти Ирана отрицают передачу России вооружения, в том числе дронов-камикадзе. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле ничего не знают о закупках иранских беспилотников для войны в Украине.

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Напомним, в последнее время дроны-камикадзе массово атакуют города в Украине.

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После этого генеральный секретарь НАТО Столтенберг 18 октября заявил, что в ближайшие дни Украина получит системы противовоздушной обороны, которые помогут отражать атаки российских дронов, в том числе иранского производства.

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