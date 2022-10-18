НАТО решило срочно поставить Украине сотни специальных ПВО для борьбы с дронами

Опубликовано: 18.10.2022 20:20 , Обновлено: 18.10.2022

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг 18 октября заявил, что в ближайшие дни Украина получит системы противовоздушной обороны, которые помогут отражать атаки российских дронов, в том числе иранского производства.

“Самое важное, что мы можем сделать, - это выполнить то, что обещали союзники, активизировать и поставить еще больше систем противовоздушной обороны”, - сказал он.

По словам Йенса Столтенберга “НАТО в ближайшие дни поставит системы борьбы с беспилотниками для противодействия конкретной угрозе беспилотных летательных аппаратов, в том числе из Ирана”.

Речь идёт, в первую очередь, о сотнях станций активных помех для борьбы с дронами, [link href=“https://t.me/stranaua/70537” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] издание “Страна.ua”.

Ранее Телеграф сообщил, что поесс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о закупках иранских беспилотников для войны в Украине.

Песков заявил, что Путин ничего не знает о покупке Россией беспилотников у Ирана