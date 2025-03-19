ЕС опубликовал оборонную "Белую книгу". Куда хочет направить 800 млрд евро?

Опубликовано: 19.03.2025 19:13 , Обновлено: 19.03.2025

ЕС опубликовал 19 марта проект постановления о введении кредитной программы на оборону, а также так называемую "Белую книгу" - план по укреплению безопасности союза. Согласно документам, уже в 2025 году страны-члены ЕС смогут претендовать на кредиты в размере 150 млрд евро, которые должны будут потратить на укрепление своей обороноспособности.

Выделенные средства будут распределяться в рамках программы SAFE. «Она призвана обеспечить быстрое реагирование на текущие потребности в обороне», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

При этом пока неизвестно, какие страны и в каком объеме получат финансирование. Распределение объявленной суммы между отдельными странами будет зависеть от заявок. Однако 150 млрд евро должны быть выплачены уже в 2025 году, чтобы покрыть самые неотложные потребности.

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Для получения вышеупомянутых кредитов государствам-членам необходимо будет представить инвестиционный план для оборонной промышленности. Украина также сможет ими воспользоваться, но ей придется подать заявку совместно с государством-членом ЕС. Стимулирующим фактором для государств-членов в рамках SAFE станет освобождение от уплаты НДС.

К 2030 году Европейский Союз хочет потратить на оборону ещё больше - 800 миллиардов евро. Это элемент плана ReArm Europe/Readyness 2030.

В Польше уже выказали надежду, что смогут претендовать минимум на 23 млрд евро. Заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что в рамках инициативы ЕС польская военная промышленность сможет воспользоваться «очень дешевыми и долгосрочными кредитами».

Семь приоритетов

В опубликованной “Белой книге” ЕС были указаны семь приоритетных направлений инвестиций:

Противовоздушная и противоракетная оборона,

артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы,

беспилотные летательные аппараты и системы противодействия беспилотникам,

защита критической инфраструктуры,

военна мобильность,

кибербезопасность,

радиоэлектронная борьба.

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«Совместные закупки обеспечат оперативную совместимость вооруженных сил государств-членов и предсказуемость европейской оборонной промышленности, сократят расходы и создадут масштаб, необходимый для укрепления европейской оборонной промышленной базы. Это имеет решающее значение как для конкурентоспособности, так и для готовности европейской оборонной промышленности», — объяснили в Европейской комиссии, почему решили выделить такие средства на оборону.

При этом в ЕС надеются, что выделенные миллиарды будут инвестированы в экономику ЕС, что даст толчок развитию оборонных технологий.

«Мы должны инвестировать в оборону, укреплять наши возможности и применять проактивный подход к обеспечению безопасности», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, странам ЕС нужно закупить больше европейского оборудования. “Потому что это означает укрепление оборонной технологической и промышленной базы Европы. Это означает стимулирование инноваций. А это означает создание общеевропейского рынка оборонного оборудования, добавила она. Германия уже проголосовала за создание внебюджетного фонда в размере 500 млрд евро, который будет потрачен на инфраструктуру в течение 10 лет”, - похвалилась глава Еврокомиссии.

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Однако в документе ЕС подчеркивается, что присутствие американских вооруженных сил в Европе способствовало ее зависимости от Соединенных Штатов.

“Чрезмерная зависимость от защиты США ослабила способность Европы защищать себя и ее автономию в действиях в своем собственном окружении. Единственный способ преодолеть эту зависимость — развивать необходимые возможности посредством совместных европейских проектов (…), особенно сейчас, когда Соединенные Штаты рассматривают возможность изменения подхода”, — говорится в “Белой книге”.

В документе Еврокомиссии рекомендуется, чтобы в договоры о совместных государственных закупках для обороны включалось требование о том, чтобы стоимость комплектующих, происходящих из Союза, стран ЕАСТ-ЕЭЗ (членов Европейской ассоциации свободной торговли и входящих в Европейское экономическое пространство, включая Швейцарию и Норвегию) или Украины, составляла не менее 65% от предполагаемой стоимости конечной продукции.

В закупках также смогут участвовать третьи страны, заключившие с ЕС «партнерство в области безопасности и обороны».

В то же время, любые современные системы вооружений, на которые третья страна (за пределами ЕС) будет иметь «права на проектирование» — ограничения на создание или использование определенных компонентов — или контроль над их конечным использованием, будут исключены из финансирования. А это означает, считают эксперты Financial Times, что, среди прочего, ЕС не будет закупать в рамках новой программы американские батареи ПВО и ПРО «Патриот».

“Пистолета нормального не видела”

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко скептически оценил планы Евросоюза по масштабному перевооружению и созданию «ядерного зонтика» для стран-членов ЕС, а также возможности выделить на оборону 800 млрд евро. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Кремле.

«…Урсула, наверное, ни разу не видела не то что современные средства поражения — ракеты и прочее, — она пистолета нормального не видела, а уже мыслит глобально в плане вооружений, создания европейской армии», — заметил Лукашенко, комментируя инициативу главы Ервокомсии фон дер Ляйен, которая ранее занимала пост министра обороны Германии.

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