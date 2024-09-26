Дуров раскрыл на допросе свой годовой заработок. Следователи остались в недоумении

Опубликовано: 26.09.2024 14:21 , Обновлено: 26.09.2024

Во время одного из допросов во Франции основатель мессенджера Telegram, российский бизнесмен и миллиардер Павел Дуров раскрыл размер своей заработной платы. По его словам, годовой доход предпринимателя составляет всего 1 эмиратский дирхам, что в переводе на белорусские рубли — около 80 копеек. При этом, по информации французской газеты Le Monde, его финансовое состояние оценивается в сумму от 9 до 15,5 миллиардов долларов.

Находясь под стражей в конце августа, основатель Telegram, который пропагандирует жизнь без кофе, алкоголя, мяса, молочных продуктов и лекарств, дополняемую утренними ваннами со льдом и медитациями в пустыне, сказал следователям, что получает “всего 1 эмиратский дирхам” в год, передала газета Le Monde. По её информации, после такого заявления “следователи остались в недоумении”.

[info_b]К слову, в 2017 году Дуров перенёс штаб-квартиру Telegram из Берлина в Дубай, объяснив это отсутствием налогов. В 2022 году предприниматель получил гражданство Объединённых Арабских Эмиратов.[/info_b]

Согласно данным Le Monde, бизнесмен “почти ничего себе не платит”, но при этом является мультимиллиардером. В дополнение к 300 миллионам евро, которые он получил в 2014 году от продажи акций соцсети “ВКонтакте”, Дуров владеет всем акционерным капиталом Telegram, который, по информации издания Financial Times, оценивается почти в 30 миллиардов долларов. При этом он признался, что Telegram “пока не приносит прибыли”. Это, по словам французских журналистов, “ещё больше усиливает неопределённость”, связанную с его финансовым положением, которое в целом оценивается от 9 до 15,5 миллиардов долларов.

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За что задержали Павла Дурова?

Напомним, 39-летнего Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Французские следователи считают его соучастником незаконной деятельности в Telegram. Всего российскому бизнесмену приписывают 12 обвинений, которые в совокупности «тянут» на 20 лет лишения свободы. Среди них:

отказ от сотрудничества с властями;

соучастие в хранении и распространении детской порнографии;

соучастие в торговле наркотиками;

терроризм;

отмывание денег и др.

Что ответили в Telegram?

Команда Telegram вечером 25 августа официально прокомментировала задержание Павла Дурова. В компании [link href=“https://t.me/telegram/329” target=“_blank” rel=“noopener”] назвали [/link] «абсурдом» попытки возложить ответственность за злоупотребление мессенджером со стороны отдельных пользователей непосредственно на саму платформу или лично на её владельца.

В официальном Telegram-канале команды разработчиков появилось сообщение, в котором те заявили, что компания «соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах», а модерация в мессенджере «соответствует стандартам отрасли и постоянно совершенствуется».

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, он часто путешествует по Европе. Почти миллиард людей используют Telegram как средство общения и как источник важной информации. Ждём скорейшего разрешения этой ситуации», — заявили соратники Дурова.

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Как на ситуацию отреагировали в мире?

Между тем, задержание основателя популярного мессенджера вызвало большой резонанс как в родной ему России, так и за рубежом. Так, освободить Дурова [link href=“https://x.com/elonmusk/status/1827663915376869526” target=“_blank” rel=“noopener”] призвал [/link] американский миллиардер Илон Маск, владелец другой популярной сети микроблогов Х. По его словам, модерация, в отсутствии которой в Telegram, в числе прочего, обвинили Дурова, является «синонимом, который пропаганда использует вместо слова «цензура».

С таким же посылом выступил и итальянский вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, который также заявил, что задержание Дурова является ничем иным, как «проявлением цензуры».

«В Европе мы уже подошли к цензуре, к вони режима. Да здравствует свобода мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Великому (и неудобному) Илону Маску?»,— [link href=“https://www.facebook.com/photo?fbid=1059829782377937&set=a.480835423610712” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] итальянский политик на своей странице в Facebook.

Президент Франции Эммануэль Макрон [link href=“https://x.com/EmmanuelMacron/status/1828073770461921594” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link], что задержание Дурова — не политический шаг, а часть независимого расследования. Он отметил, что Франция «глубоко привержена» свободе выражения мнений, но «свободы поддерживаются в правовых рамках как в социальных сетях, так и в реальной жизни, с целью защиты граждан и уважения их основных прав».

Ранее Telegraf.news писал, что депутат Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Олег Цилько на фоне сообщений об аресте основателя популярного, в том числе в нашей стране, мессенджера Telegram Павла Дурова предложил создать белорусский аналог известной платформы и других соцсетей. В качестве показательного примера такой практики депутат привёл Китай и даже придумал названия для сугубо белорусских мессенджеров.

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