Основатель Telegram заявил, что готов раскрыть телефоны пользователей "по запросу"

Опубликовано: 23.09.2024 18:11 , Обновлено: 23.09.2024

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что готов раскрыть IP-адреса и номера телефонов пользователей, если от правоохранительных органов поступят "обоснованные юридические запросы". По словам миллиардера, речь идёт о тех, кто нарушает правила социальной платформы, будь то торговля наркотиками, порнографией и т.д.

Российский бизнесмен рассказал, что злоумышленники использовали поиск в Telegram для продажи незаконных товаров, однако за последние несколько недель команда модераторов сделала поисковую систему в мессенджере более безопасной, а весь контент подобного рода удалила. При этом Дуров отметил: если вдруг обнаружите что-то незаконное, обязательно пожалуйтесь на аккаунт при помощи специального чат-бота.

Чтобы ещё больше “удержать преступников” от злоупотребления поиском Telegram, разработчики обновили условия обслуживания и политику конфиденциальности. Отныне, по словам Дурова, он готов предоставить IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, “соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы”.

“Эти меры должны отпугнуть злоумышленников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения незаконных товаров. Мы не позволим преступникам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей”, — подчеркнул российский бизнесмен.

К слову, в начале сентября предприниматель написал, что борьба с теми, кто злоупотребляют Telegram, будет его “личной целью”. Об этом Дуров заявил после того, как вышел из-под стражи во Франции, где его обвинили в отказе от сотрудничества с властями и соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков и мошенничестве из-за недостаточной модерации Telegram.

По данным французского журнала Paris Match, запрет Дурову покидать Францию установили на полгода, до марта 2025. По информации прессы, залог в размере 5 миллионов евро разбит на части. 1 миллион он должен был выплатить сразу, а остальные 4 — на протяжении следующих четырёх месяцев.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусская компания, которая является членом Парка высокий технологий, представила пользователям собственную разработку — мессенджер Depesha. Аналог Viber и Telegram создали три года назад, однако широкой публике и простым белорусам рассказали о нём только сейчас.

Сервера находятся в Беларуси. В ПВТ создали аналог Telegram и Viber