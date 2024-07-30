"Я горжусь этим" — Основатель Telegram признался, что у него больше 100 биологических детей

Опубликовано: 30.07.2024 12:48 , Обновлено: 30.07.2024

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров признался, что является биологическим отцом более 100 детей в 12 странах мира. По словам миллиардера, 15 лет назад его друг обратился к нему с просьбой стать донором спермы, поскольку у них с женой не получалось завести ребёнка. Поначалу Дуров воспринял это как шутку, однако впоследствии задумался о предложении всерьёз.

В своём официальном Telegram-канале мужчина рассказал, что в одной из медицинских клиник ему пожаловались на колоссальную нехватку «высококачественного донорского материала». Медики дали понять Дурову, что это его гражданский долг — анонимно сдавать сперму, чтобы помочь другим парам.

По словам 39-летнего бизнесмена, к 2024 году он стал донором для более 100 пар в 12 странах. На сегодняшний день основатель Telegram перестал сдавать биологический материал, однако как минимум одна клиника до сих пор использует его замороженную сперму для ЭКО. Теперь российский миллиардер планирует “открыть свой ДНК-код”, чтобы его биологическим детям было легче находить друг друга.

“Конечно, есть риски, но я не жалею о том, что стал донором. Нехватка здоровой спермы становится всё более серьёзной проблемой во всём мире, и я горжусь тем, что внёс свой вклад в её решение. Я также хочу помочь изменить отношение к самому понятию донорства спермы и побудить больше здоровых мужчин делать это”, — призвал миллиардер.

[info_b]По данным российского журнала Forbes, у Павла Дурова есть двое детей от бывшей жены Дарьи Бондаренко: 15-летняя дочь и 14-летний сын Михаил, информацию о которых родители тщательно скрывают. В 2021 году СМИ поместило детей бизнесмена на шестое место рейтинга богатейших наследников России.[/info_b]

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