«ТГBY или InstaBY» - Белорусский депутат предложил создать аналог популярных мессенджеров «по примеру Китая»

Опубликовано: 28.08.2024 14:13 , Обновлено: 28.08.2024

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Цилько на фоне сообщений об аресте основателя популярного, в том числе в нашей стране, мессенджера Telegram Павла Дурова предложил создать белорусский аналог известной платформы и других соцсетей. В качестве показательного примера такой практики депутат привёл Китай и даже придумал названия для сугубо белорусских мессенджеров.

Рассуждения на тему того, нужны ли Беларуси свои соцсети, Цилько, возглавляющий Гомельскую областную организацию Республиканской партии труда и справедливости, выложил, собственно, в личном Telegram-канале 28 августа. Он признал, что Telegram – это “удобная платформа”, которую активно используют как рядовые белорусы, так и всякая “уважающая себя коммерческая или государственная организация”.

По его словам, сегодня это “самый конфиденциальный канал” для связи в мире. Однако он выказал опасения по поводу того, что после ареста его владельца мессенджер может “перейти под контроль спецслужб”, а пользователи “подвергнутся “вражеской” цензуре”.

“Вероятно, наступило то время, когда нам необходимо задуматься над созданием собственных, независимых интернет-платформ. К примеру, ТГBY или InstaBY, которые бы каждый белорус мог использовать без опаски, что его взломают или заразят интернет-вирусом”, - заявил Цилько.

В качестве “положительного примера” депутат привёл Китай с собственным интернетом и аналогами популярных соцсетей, таких как Instagram или TikTok.

“Страна полностью контролирует контент, следит за безопасностью, конфиденциальностью, блокирует информацию экстремистской направленности. Но, самое главное, не зависит от внешних, так сказать, классовых врагов”, - восхитился Цилько.

При этом депутат признал, что Беларуси будет “сложно конкурировать с технологическими гигантами, владеющими различными интернет платформами и обладающими миллиардными состояниями”. Однако он выразил уверенность в том, что белорусскому Парку высоких технологий под силу создать аналог популярного мессенджера, который государственные структуры смогут использовать и “чувствовать себя в безопасности”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что основателя Telegram Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из частного бизнес-джета по прилёту из Азербайджана. Оказалось, что 39-летний предприниматель был зарегистрирован в FPR (список разыскиваемых лиц). Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, предъявив ордер на обыск, выданный на основании некоего предварительного расследования.

Во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова

Как стало известно французскому телеканалу LCI, Дурову грозят обвинения по целому ряду преступлений: терроризм, наркотики, соучастие в мошенничестве, отмывание денег, сокрытие преступлений, связанных с педофилией.

«Скрывать нечего» — В Telegram назвали «абсурдом» обвинения в адрес Дурова