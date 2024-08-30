В больнице Житковичей умер младенец. Мать потребовала от СК «оценить помощь» врачей

Опубликовано: 30.08.2024 13:01 , Обновлено: 30.08.2024

Во вторник в Житковичской районной больнице спустя месяц после рождения умерла девочка. По словам матери, у ребёнка повысилась температура и она вызвала скорую. Фельдшер сделал укол и посоветовал ехать в больницу. Спустя какое-то время родителям сообщили, что малышка умерла. После случившегося женщина решила во всём разобраться и написала заявление в Следственный комитет.

Раяна — так звали девочку — родилась месяц назад в Гомельском областном роддоме. У женщины это был первый ребёнок и, по словам матери, малышка чувствовала себя хорошо. На плановый осмотр педиатра в Житковичах, куда они переехали после родов, попасть не смогли: все были в отпусках. А вечером того же дня девочке стало плохо. Белоруска не знала, как сбить температуру, а потому вызвала скорую. “Мне стало тревожно, и я вызвала скорую: не знала, как вообще сбивать температуру у таких маленьких. Тут лишний раз боишься прикоснуться, а здесь такое! Приехал фельдшер, осмотрел, сделал укол, сбил температуру и посоветовал ехать в больницу”, — рассказала Интернет-порталу Onliner мама девочки, Саманта. В приёмный покой Житковичской районной больницы они поступили около 16:00 того же дня. У малышки взяли анализы крови, позже её осмотрел врач. Ближе к вечеру, по словам матери, девочка стала беспокойной и стала плакать. Женщина позвала медсестру и попросила измерить температуру. После того, как градусник показал 37° C, медработник принесла лекарство (со слов Саманты, это было жаропонижающее). Девочка успокоилась и уснула на какое-то время, а в три часа ночи у неё началась истерика.

В этот момент женщина заметила на лице у дочери какие-то прыщики и позвала медсестру. Когда та спустя время подошла, ребёнку стало хуже. Девочке снова дали лекарство — мать говорит, что от аллергии. Но малышке ничего не помогало. Позже, рассказывает Саманта, приехал педиатр, собрался консилиум.

“Сказали, что это не аллергия, что это инфекция, назвали какую-то болезнь, но я не запомнила. Дочку забрали в реанимацию, а утром сообщили, что её больше нет. Тело её нам отдали не сразу: как я поняла, её забирали на вскрытие в Гомель”, — рассказала белоруска.

В свидетельстве о смерти врачи указали вирусную инфекцию неуточнённой этиологии, после чего Саманта написала заявление в Житковичский районный отдел Следственного комитета. По словам женщины, она хочет, чтобы специалисты “оценили помощь”, которую оказали её дочери.

А что говорят в больнице?

В телефонном разговоре c журналистом Onlíner медработник Житковичской районной больницы подтвердил смерть девочки, произошедшую утром 27 августа, и добавил, что медперсонал со своей стороны сделал всё возможное, чтобы её спасти.

Ранее Telegraf.news писал, что в Старых Дорогах Минской области 20 августа в больнице умерла 10-летняя девочка из-за внезапной остановки сердца. Причем от момента госпитализации до трагедии прошло чуть меньше пяти часов. О случившемся рассказали в главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома, а также дядя ребенка.

«Шок для медработников» — В Старых Дорогах у 10-летней девочки внезапно остановилось сердце