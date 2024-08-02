"Дипломатический подвиг"? Россия, США, Беларусь и еще 4 страны обменялись заключенными. Кто кого получил?

Опубликовано: 02.08.2024 08:46 , Обновлено: 02.08.2024

Россия, США, Германия, Норвегия, Словения, Беларусь и Польша провели 1 августа обмен заключенными. Из российских тюрем на свободу вышли 15 заключенных. Москва в свою очередь получила 8 своих граждан, которые находились в заключении в США и европейских странах. Беларусь отдала помилованного на днях немца Рико Кригера.

Вот полный список тех, кто вышел из российских тюрем:

Американский журналист Эван Гершкович. Российский оппозиционер и общественный деятель Илья Яшин. Бывший морской пехотинец из США Пол Уилан. Российская журналистка Алсу Курмашева. Гражданин России и Германии Кевин Лик. Российский оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза. Российский политический активист Андрей Пивоваров. Российский политический и общественный деятель Лилия Чанышева. Российский политический деятель Ксения Фадеева. Бывший координатор штаба Алексея Навального в Барнауле (Алтайский край) Вадим Останин. Российский биолог и правозащитник Олег Орлов. Российская художница и музыкант Александра Скочиленко. Российский политолог Демури (Дитер) Воронин. Российский велоактивист и юрист Герман Мойжес. Немец Патрик Шебель.

Взамен на них и Рико Кригера Москва получила:

Офицера российских спецслужб Вадима Красикова. Российского бизнесмена Владислава Клюшина. Россиянина Романа Селезнева. Полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Вадима Конощенка. Россиянина, которого обвинили в шпионаже, Михаила Микушина. Российского и испанского журналиста Павла Рубцова. Артема Дульцева, обвиненного в шпионаже. Анну Дульцеву, обвиненную в шпионаже.

Вместе с последними в Россию прилетели их дети.

Обмен заключенными между Западом и РФ начался? Россия освободила Кара-Мурзу, Гершковича и Уилана — Bloomberg

Как встретили в России и что сказал Путин

Встречать освобожденных из США и западных стран в аэропорт Внуково приехал президент РФ Владимир Путин. Россиян встретили в аэропорту с красной ковровой дорожкой и почетным караулом.

Фото: РИА Новости

“Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на родину. Сейчас хочу обратиться к тем, кто имеет отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни минуты о вас не забывала”, - обратился к вернувшимся Путин.

Глава российского государства пообещал представить всех освобожденных к государственным наградам.

Фото: РИА Новости

“Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас”? - высказался в своем Telegram-канале по поводу обмена заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

“То, что многие назвали «обменом», я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб”, - прокомментировала событие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как встретили на Западе и заявление Байдена и Шольца

“Сделка, которая обеспечила им свободу, была дипломатическим подвигом. В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан России, которые были политическими заключенными в своей собственной стране”, - сказано в заявлении президента США Джо Байдена на сайте Белого дома.

Байден приехал встречать освобожденных вместе с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис.

Байден поблагодарил союзные страны: Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию. “Это яркий пример того, почему так важно иметь друзей в этом мире, которым можно доверять и на которых можно положиться”, - сказал американский президент.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц написал в своем аккаунте Х следующее: “Это особенный момент. Все прибыли в целости и сохранности. В подробных беседах с освобожденными многие говорили, что даже они не ожидали освобождения. Они ошеломлены тем, что внезапно оказались на свободе”.

Самолет, доставивший бывших заключенных в немецкий Кельн

“Я убежден: это было правильное решение. Мы - общество, основанное на гуманизме. Эти 16 человек боролись за демократию и свободу – они могут рассчитывать на нашу защиту”, - заявил Шольц.

Второй слева - Илья Яшин с соратниками

Интересно, что, по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в этом обмене должен был участвовать Алексей Навальный, умерший в российской тюрьме в феврале 2024 года.

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Лукашенко помиловал немца Кригера, которого в Беларуси приговорили к расстрелу по 6 уголовным статьям

Как прокомментировала обмен белорусская сторона

Напомним, Беларусь отдала немца Рико Кригера, которого приговорили в стране к смертной казни, однако президент Александр Лукашенко помиловал мужчину. Из официальных лиц обмен прокомментировала пока только пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Главное состоит в том, что такие переговоры никогда не идут публично, они требуют тишины. Основа этих переговоров — отсутствие гласности. В этой связи были определенные договоренности, и мы этих договоренностей придерживаемся», — сказала в разговоре с корреспондентом Russia Today Эйсмонт.

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Днем 2 августа президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Прудок в Мозырском районе прокомментировал обмен. “Нас попросили - мы подключились к этому, помогли, чем могли. Людей освободили, которых на Западе пожизненно заключили. Правда, на этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения”, - заявил Лукашенко, передало агентство БелТА.

По информации президента Беларуси, переговоры по обмену проводили спецслужбы, “даже дипломатов не подключали”. “Мы договорились, что тихо будем делать - начали орать на весь мир. Это делается тихо, это же жизни людей”, - сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал выдачу Западу помилованного на днях Рико Кригера: “Людьми мы не торгуем. Отдали немца, чтобы помочь людям забрать этих бедолаг. Что в этом плохого? И немец этот жив, и этого парня спасли”.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что одним из первых об обмене сообщил словенский телеканал N1, это произошло 31 июля. Тогда стали известны некоторые фамилии тех, кого обменяют, - Владимир Кара-Мурза, Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы.

Словенский телеканал объявил о большом обмене заключенными между Беларусью, Россией, США и Германией