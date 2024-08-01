Обмен заключенными между Западом и РФ начался? Россия освободила Кара-Мурзу, Гершковича и Уилана - Bloomberg

Опубликовано: 01.08.2024 16:42 , Обновлено: 01.08.2024

В четверг, 1 августа, вероятно, начался обмен тюремными заключенными между США, Россией, Германией и Беларусью, о которым писали накануне медиа. Агентство Bloomberg сообщило, что российская сторона освободила американского репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу. По данным телеканала CBS News, США, Россия и Германия, а также "три другие западные страны" обменяют 24 человека.

По информации Bloomberg, Гершковича и Уилана освободили “в рамках крупного обмена пленными с США”, сейчас они направляются в “пункты назначения” за пределами России. Кроме того, Москва освобождает российского оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу, сообщил агентству европейский чиновник на условиях анонимности.

Как написал Bloomberg, США вели “обширные переговоры” для освобождения Гершковича и Уилана. Кого взамен получит Россия, пока непонятно. По информации агентства, это “заключенные, которых США и союзники удерживают в рамках соглашения”.

О том, что частью обмена стали Гершкович и Уилан, сообщил также телеканал CNN. Ожидается, что вскоре они будут находиться под стражей в США. CBS News сообщил, что в обмене также участвует российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева. Однако сам обмен пока не прошел.

Алсу Курмашева

РФ, ожидается, получит офицера российских спецслужб Вадима Красикова, которого приговорили в Германии к пожизненному заключению. Кроме того, среди заключенных, которых получит российская сторона, по данным CBS News, есть и другие люди «с предполагаемыми связями с российской разведкой». Однако имена не называются.

По данным словенского телеканала N1, в обмене также может участвовать немец Рико Кригер, которого приговорили к смертной казни в Беларуси, но президент Александр Лукашенко его помиловал.

Лукашенко помиловал немца Кригера, которого в Беларуси приговорили к расстрелу по 6 уголовным статьям

Российский Telegram-канал Mash написал о масштабном обмене заключенными между РФ, Беларусью, США и Германией. По данным источника, в Калининграде российской стороне выдали Артема и Анну Дульцевых, которых осудили в Словении за шпионаж.

По информации Mash, последний этап обмена заключенными пройдет 1 августа в 19:00 в одном из аэропортов Турции. Как сообщил источник, Россия отдаст восемь человек взамен на своих граждан, задержанных на Западе.

На фоне этих новостей об обмене российские медиа писали днем 1 августа, что шесть бортов специального летного отряда «Россия» вылетели в разные направления. Так, в Анкару (Турция) полетели два самолета Управления делами президента России. Также туда направился борт ВВС США с авиабазы НАТО в Германии.

Скриншот: Flightradar24.com

Также известно, что 30 июля президент РФ Владимир Путин подписал семь секретных указов, которые, возможно, являются указами о помиловании.

На официальном уровне ни Россия, ни США не заявляли пока об обмене заключенными. Интересно, что российская сторона меняет своих граждан (Кара-Мурзу, Курмашеву) на своих граждан. Впрочем, отметим, что Кара-Мурза также имеет гражданство Великобритании, а Курмашева - США.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации агентства Reuters, в последние дни по меньшей мере семь российских заключенных, «осужденных за противодействие войне Москвы в Украине», перевели в другие исправительные учреждения. Среди этих заключенных — российский политический и общественный деятель Илья Яшин, биолог Олег Орлов, башкирский политический и общественный деятель Лилия Чанышева. Будут ли их обменивать, пока неизвестно.

Словенский телеканал объявил о большом обмене заключенными между Беларусью, Россией, США и Германией