Лукашенко помиловал немца Кригера, которого в Беларуси приговорили к расстрелу по 6 уголовным статьям

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Опубликовано: 30.07.2024 20:02 , Обновлено: 30.07.2024

В пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что президент помиловал гражданина Германии Рико Кригера, которого до этого приговорили к смертной казни. Напомним, о решении суда стало известно в конце июня. По версии следствия, Кригер устроил взрыв на железнодорожной станции на окраине Минска, которой пользуются военные. Кроме того, его обвинили в создании экстремистского формирования.

30-летнему гражданину Германии инкриминировали 6 уголовных статей, среди которых значатся такие, как «Агентурная деятельность», «Наёмничество», «Создание экстремистского формирования либо участие в нём», “Терроризм” и др. Под стражей Рико Кригер находился с 13 октября 2023 года. Вскоре после приговора на белорусском телевидении вышел сюжет под названием «Исповедь немецкого террориста». На видео осуждённый плакал, раскаивался и просил помилования у Лукашенко.

На встречу по этому вопросу, которая состоялась во вторник, 30 июля, пригласили следователя, адвоката, журналистов и “человека, который первым доложил о том, что у нас совершено соответствующее диверсионное действие”, — председателя КГБ Ивана Тертеля, сообщили в пресс-службе президента. “С учётом всех обстоятельств” Лукашенко принять решение помиловать гражданина Германии.

“Обращается, не обращается за помилованием… Я уже как-то говорил, что самое тяжёлое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать”, — отметил во время встречи Александр Лукашенко.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Лукашенко подписал закон “Об амнистии”. Поводом для освобождения от наказания некоторых осуждённых белорусов стало празднование 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Посмотрели, кого пообещали освободить от наказания полностью, а кому — сократить срок на 1 год.

Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого условно освободят от наказания, а кому уменьшат срок на год?