Словенский телеканал объявил о большом обмене заключенными между Беларусью, Россией, США и Германией

Опубликовано: 01.08.2024 09:06 , Обновлено: 01.08.2024

Словенский телеканал N1 сообщил 31 июля, что в "ближайшие часы" между США, Германией, Россией и Беларусью должен состояться обмен тюремными заключенными. Информацию об обмене подтвердило агентство Reuters.

По данным N1, в операции также будут участвовать “несколько других стран” (каких именно, не назвали). Как сообщил телеканал, среди других заключенных для обмена - офицер российских спецслужб Вадим Красиков, которого приговорили в Германии к пожизненному заключению.

О том, что “обмен заключенными с Западом может быть близок”, написало также агентство Reuters. По его информации, российского оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу, который приговорен в апреле 2023 года к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, этапировали из тюрьмы в Сибири в неизвестном направлении.

“Куда именно, не уточняется [в Федеральной службе исполнения наказаний России]”, - сообщило Reuters.

Ранее агентство написало, что за последние дни по меньшей мере семь заключенных, “осужденных за противодействие войне Москвы в Украине”, перевели в другие исправительные учреждения. Среди этих заключенных - российский политический и общественный деятель Илья Яшин, биолог Олег Орлов, башкирский политический и общественный деятель Лилия Чанышева.

Как рассказало Reuters, в США также содержатся под стражей по меньшей мере двое граждан России - Владимир Дунаев и Роман Селезнев, которых осудили по серьезным обвинениям в киберпреступлениях. Они могут быть включены в обмен, написал источник.

31 июля российское агентство РИА Новости сообщило, что информация о некоторых из отбывающих тюремное наказание в США гражданах РФ исчезла из базы данных Федерального бюро тюрем Соединенных Штатов. Источник отметил, что на официальном уровне представители России и США ничего не говорили по вопросу обмена заключенными.

Ранее Telegraf.news сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, которого до этого приговорили к смертной казни. 30-летнему гражданину Германии инкриминировали шесть статей УК, среди которых «агентурная деятельность», «наемничество», «создание экстремистского формирования либо участие в нем», «терроризм».

Какой мерой заменена смертная казнь, пока неизвестно.

Лукашенко помиловал немца Кригера, которого в Беларуси приговорили к расстрелу по 6 уголовным статьям