"Детская ложь" - Сийярто ответил Литве на обвинения из-за введения упрощенного въезда белорусов в Венгрию

Опубликовано: 31.07.2024 11:59 , Обновлено: 31.07.2024

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил литовским властям на обвинения в связи с введением упрощенного въезда белорусов и россиян в Венгрию. Заявления официального Вильнюса Сийярто назвал "детской ложью" и пояснил, что с ними не так.

Напомним, гражданам России и Беларуси стала доступна в Венгрии программа так называемой «национальной карты», которая дает ее участникам возможность получить своеобразный вид на жительство в стране и на его основании официально трудоустроиться в любой отрасли экономики и не только.

После принятия этого решения венгерского правительства Литва обратилась в Европейскую комиссию (ЕК) с жалобой. По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, такой “шаг Венгрии представляет очень серьезную угрозу безопасности Шенгенской зоны и многих европейских стран”.

А президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что “односторонние решения Венгрии (…) противоречат ценностям ЕС, принципам солидарности и соглашениям”, передал литовский портал LRT.

“Балтийская пропагандистская кампания против нашей страны была возобновлена на этот раз из-за включения граждан России и Беларуси в программу National Card в дополнение к гражданам ряда других стран. Мы подвергаем риску безопасность Шенгенской зоны, говорят прибалты. Это детская ложь”, - ответил глава МИД Венгрии в своем аккаунте Facebook.

По словам Сийярто, “истина заключается в том, что граждане России и Беларуси могут продолжать въезжать на территорию Венгрии и, следовательно, в Шенгенскую зону только по визе, и они могут получить вид на жительство только в порядке, предусмотренном законодательством”.

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Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства дополнил, что выдача вида на жительство - это “национальная компетенция”.

“Было бы гораздо лучше, если бы мои прибалтийские коллеги правильно информировали своих избирателей вместо того, чтобы начинать очередную кампанию лжи”, - резюмировал Сийярто.

“Лазейки для шпионской деятельности”?

К слову, как написала газета Financial Times, председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что этот шаг венгерского правительства позволит не прошедшим проверку россиянам беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС. Вебер направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю письмо с просьбой поднять этот вопрос на ближайшем саммите в октябре.

Также глава Европейской народной партии предупредил, что решение может «создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию с минимальным надзором”.

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Веберу ответил в Х официальный представитель премьер-министра Венгрии Золтан Ковач: “Венгерский миграционный режим является самым строгим в Европейском Союзе. Гастарбайтерам разрешен въезд только в рамках регулируемой структуры, которая включает проверку национальной безопасности, и они могут оставаться в течение ограниченного периода времени исключительно в целях трудоустройства”.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал об упрощенной системе въезда белорусов в Венгрию. Так, «национальную карту» можно получить сроком на два года, при необходимости ее могут продлевать неограниченное число раз. Уже через три года пребывания в стране владелец «национальной карты» может подать документы на получение постоянного вида на жительство в Венгрии.

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