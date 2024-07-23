Боррель поддержал бойкот Орбану и перенёс встречу глав МИД стран ЕС из Будапешта в Брюссель

Опубликовано: 23.07.2024 16:48 , Обновлено: 23.07.2024

Следующие встречи министров иностранных дел и глав оборонных ведомств стран Евросоюза, запланированные на август этого года, решили перенести из Будапешта в Брюссель. Такое решение принял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, по сути, присоединившись к бойкоту, который многие страны союза объявили Виктору Орбану, премьер-министру Венгрии, председательствующей сейчас в ЕС.

“Я понял, что мы должны послать сигнал, даже если это символический сигнал, что выступление против внешней политики Европейского союза и дисквалификация политики Европейского союза как “партии войны” должны иметь какие-то последствия”, - процитировал Борреля телеканал CNN.

Решение о переносе встреч в Брюссель стали результатом недавних поездок Орбана в Москву и Пекин. Глава европейской дипломатии отметил, что ” все государства-члены, за одним исключением, были очень критически настроены по отношению к такому поведению” венгерского премьер.

“Политика Евросоюза не является провоенной политикой. Мы решительно отвергли это”, — заверил Боррель в противовес заявлениям Орбана.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что идея переноса августовской встречи из Будапешта в Брюссель является примером “фантастической мести”. Сийярто раскритиковал реакцию стран ЕС на недавние неожиданные встречи Орбана с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином и назвал их “согласованной, истеричной, часто издевательской серией нападок”, сообщило агентство AP.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Еврокомиссия (исполнительный орган ЕС) приняла решение не посещать неофициальные мероприятия, организованные председательствующей в ЕС Венгрией в ближайшие 6 месяцев. Такое решение утвердила глава ЕК из-за недавних несогласованных визитов премьера Венгрии Орбана в Россию.

Страны ЕС и Еврокомиссия объявили бойкот Орбану