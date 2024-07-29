"Лицемеры" и "эгоисты". Власти Польши и Венгрии обменялись оскорблениями из-за России

Опубликовано: 29.07.2024 16:05 , Обновлено: 29.07.2024

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на обвинения со стороны Венгрии, глава правительства которой заявил о "лицемерии" поляков. Сикорский же сказал, что считает Виктора Орбана "эгоистом".

“Эгоизм премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стал причиной изоляции его страны”, - заявил глава польской дипломатии Радослав Сикорский в интервью порталу Visegrad Insight. Он также подчеркнул, что блокирование Будапештом выплат из оборонного фонда ЕС на модернизацию вооруженных сил Польши “вызывает широкое раздражение”.

В субботу Орбан обвинил Польшу в том, что она ведет дела с Россией через посредников и проявляет таким образом “лицемерие”, критикуя Венгрию за тесные отношения с Москвой. На следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский отверг обвинение и предложил Венгрии выйти из ЕС и вместо этого создать «союз с Путиным и некоторыми авторитарными государствами этого типа».

Политика Орбана в последние годы все более негативно воспринимается в Брюсселе. Глава правительства в Будапеште, несмотря на вторжение РФ 24 февраля 2022 года, продолжал поддерживать отношения с Москвой. А также не отказался от поставок нефти их России. Также Венгрия не раз блокировала попытки ЕС помочь Украине.

В июле Виктор Орбан слетал в российскую столицу, заявив, что пытается начать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Эта встреча вызвала возмущение и раздражение среди европейских союзников, которые единогласно подчеркнули, что Орбан не имеет мандата предпринимать подобные действия от имени ЕС.

Тем временем, Украина прекратила поставки нефти российского “Лукойла” в Венгрию. В ответ Будапешт потребовал от ЕС вмешаться в конфликт и урегулировать его в течение трёх дней.

Однако Европейская комиссия заблокировала просьбу Венгрии и Словакии призвать Киев отменить недавние санкции, введенные в отношении российской нефтяной компании “Лукойл”. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис, отвечая на вопросы Financial Times, заявил, что “Брюсселю нужно больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации”.