Одна из стран ЕС разрешила белорусам въезжать и работать по упрощённой схеме

Опубликовано: 30.07.2024 10:42 , Обновлено: 30.07.2024

Власти Венгрии упростили условия въезда на свою территорию для граждан Беларуси и России. Об этом стало известно лишь на днях, хотя само решение было принято венгерским правительством еще в начале июля. Посмотрели, что изменится для белорусов, которые пожелают отправиться в эту страну.

По решению правительства Венгрии, принятому 8 июля, белорусам стала доступна программа так называемой “национальной карты”, которая даёт её участникам возможность получить своеобразный вид на жительство в стране и на его основании официально трудоустроиться в любой отрасли экономики и даже перевезти с собой семью.

Изначально эта программа открывалась для граждан Сербии, затем к ней подключили также украинцев, а с 9 июля добавили в перечень участников программы ещё шесть стран:

Беларусь,

Россию,

Молдову,

Боснию и Герцеговину,

Северную Македонию,

Черногорию.

По данным издания “Медуза”, “национальную карту” можно получить сроком на два года, при этом при необходимости её могут продлевать неограниченное число раз. Уже через три года пребывания в стране владельцу “национальной карты” позволено подать документы на получение постоянного вида на жительство в Венгрии. Важным преимуществом для участников этой программы является то, что сдавать обязательный для других соискателей вида на жительство тест на культурные знания не обязательно. Не придётся проходить им и тщательную проверку безопасности на уровне ЕС.

Ранее Telegraf.news рассказал, что компания Henley & Partners опубликовала обновленный рейтинг силы паспортов. Позиция там зависит от количества безвизовых направлений, куда могут поехать жители той или иной страны. Беларусь оказалась в этом рейтинге на 61-м месте, ниже всех стран-соседок.

Чей паспорт сильнее? Столько стран по «безвизу» доступно белорусам, украинцам, полякам, литовцам и россиянам