Дания и Нидерланды пообещали Украине более полусотни истребителей F-16. Когда?

Опубликовано: 21.08.2023 08:50 , Обновлено: 28.01.2025

Киев получил гарантию от властей Нидерландов и Дании на передачу ему американских истребителей F-16. Об этом по результатам рабочей поездки в эти страны 20 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

О чём Зеленский договорился в Нидерландах и Дании?

По его словам, в ходе переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте была достигнута договоренность по точному количеству F-16, которые будут предоставлены Украине. Как ожидается, страна передаст Киеву 42 истребителя четвертого поколения.

Сам Рютт, согласно сообщению телеканала NOS, подтвердил лишь факт запланированных поставок Киеву.По его словам, 42 самолета – это общее количество F-16, имеющееся в распоряжении Нидерландов. Сейчас страна заменяет их на истребители пятого поколения F-35.

Однако, Рютте отметил, что несколько истребителей стране необходимы “для программы обучения” тех же украинских солдат, которые в скором времени будут тренироваться в Дании и Румынии. Впоследствии Зеленский, назвавший последние договоренности “прорывным соглашением”, уточнил, что “точное число самолетов будет обсуждаться чуть позже”, сообщило агентство Reuters.

На каких условиях страны ЕС передадут Украине F-16?

После переговоров в Нидерландах украинский лидер направился в Данию. В преддверии этого визита министерство обороны Дании опубликовало официальное заявление, в котором подтвердило свою готовность передать Киеву F-16. Передать истребители страна пообещала, “когда будут выполнены условия для такой передачи”. Среди таких условий датское минобороны упомянуло следующие:

проведение отбора, проверки и обучения украинского персонала,

получение всех необходимых разрешений,

завершение подготовки инфраструктуры и логистики.

Во время визита в Данию Зеленский даже смог лично “опробовать” кабину американских истребителей - его фото с премьер-министром Дании Метте Фредериксен впоследствии появилось в официальном телеграм-канале украинского лидера.

Когда F-16 передадут Украине?

Сама же Фредериксен на заключительной пресс-конференции заявила, что Дания готова передать Киеву в общей сложности 19 F-16. Первые шесть истребителей могут быть переданы ещё до конца этого года, следующую партию самолётов - 8 F-16 - планируется поставить в течение 2024 года, а в 2025 году пообещали передать и остальные.

Таким образом, по результатам переговоров в Нидерландах и Дании Киев получил гарантии передачи более полусотни американских истребителей.

[info_b]В настоящее время на вооружении украинских военных стоят четыре типа самолетов: штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24 и два истребителя – Су-27 и МиГ-29. Истребитель F-16 американского производства, по сути, объединяет функции всех четырёх самолетов, которые сейчас есть в распоряжении украинских военных.[/info_b]

Госсекретарь США рассказал, когда Украина получит истребители F-16

Напомним, поставка истребителей F-16 Данией и Нидерландами стала возможна после того, как в августе Госдеп США дал добро европейским союзникам на реэкспорт боевых самолетов в Украину.

В Минобороны Украины назвали количество F-16, которое бы их устроило

Ещё в мае советник министра обороны Украины Юрий Сак озвучил то количество истребителей F-16, которое его ведомство планирует получить от западных партнёров, а министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передачу Киеву истребители F-16 Москва будет рассматривать как «угрозу со стороны Запада в ядерной сфере». По его словам, США и «их натовские сателлиты» такими действиями «создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией», которое «чревато катастрофическими последствиями».

«Военные не будут разбираться» — Лавров заявил, что передачу Киеву F-16 РФ будет считать ядерной угрозой Запада