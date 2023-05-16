В Минобороны Украины назвали количество F-16, которое бы их устроило

Опубликовано: 16.05.2023 15:49 , Обновлено: 16.05.2023

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что его ведомство сообщило западным партнёрам, что хочет получить 40-50 истребителей F-16. Об этом сообщили издание Politico.

«Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба», - передает слова Юрия Сака издание. Украинский чиновник признал, что сейчас у его страны нет средств, чтобы противостоять российским самолётам.

Politico сообщило, что представители стран НАТО и G7 пообещали Владимиру Зеленскому обсудить данный вопрос в скором времени.

Ранее Телеграф сообщил, что Великобритания объявила, что уже этим летом начнет обучение украинских пилотов для полетов на F-16. В Кабмине страны уточнили, что приступили к обсуждению с союзниками возможной передачи F-16 Киеву.

Великобритания объявила о подготовке украинских пилотов для полетов на F-16