Госсекретарь США рассказал, когда Украина получит истребители F-16

Опубликовано: 24.07.2023 09:09 , Обновлено: 04.07.2024

Госсекретарь США Энтони Блинкен 23 июля заявил о том, что Украина получит американские истребители F-16, которые давно запрашивал Киев у своих западных союзников. Однако их поставка, по словам Блинкена, займет "несколько месяцев", независимо от того, когда будет принято окончательное решение.

“Мы говорим о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это требует времени. Даже если решение по F-16 будет принято завтра, пройдет несколько месяцев, прежде чем их начнут применять”, - заявил госсекретарь США в интервью телеканалу CNN.

При этом Блинкен выразил уверенность в том, что Киев в конце концов получит американские истребители, подчеркнув при этом, что сейчас “важно сфокусироваться” на том, чтобы, когда они будут получены, украинские военнослужащие уже прошли должную подготовку и имели навыки и средства для обслуживания этих американских истребителей и могли “разумно применять их”.

[info_b]В настоящее время на вооружении украинских военных стоят четыре типа самолетов: штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24 и два истребителя – Су-27 и МиГ-29. Истребитель F-16 американского производства, по сути, объединяет функции всех четырёх самолетов, которые сейчас есть в распоряжении украинских военных.[/info_b]

Напомним, в начале июля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что Украина получит истребители F-16 американского производства уже к концу 2023 года. При этом в интервью телеканалу Fox News он заявлял, что даже этой техники, по мнению Пентагона, “будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию” на фронте.

В Минобороны Украины назвали количество F-16, которое бы их устроило

В свою очередь советник министра обороны Украины Юрий Сак в мае озвучил то количество истребителей F-16, которое его ведомство планирует получить от западных партнёров, а министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передачу Киеву истребители F-16 Москва будет рассматривать как “угрозу со стороны Запада в ядерной сфере”. По его словам, США и “их натовские сателлиты” такими действиями “создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией”, которое “чревато катастрофическими последствиями”.

«Военные не будут разбираться» — Лавров заявил, что передачу Киеву F-16 РФ будет считать ядерной угрозой Запада