Дания и Нидерланды подняли в воздух F-16 из-за российских бомбардировщиков у границ НАТО

Опубликовано: 14.08.2023 16:05 , Обновлено: 28.01.2025

Нидерланды и Дания послали 14 августа истребители F-16 на перехват двух российских бомбардировщиков, которые приблизились к воздушному пространству НАТО над Северным морем, сообщил Bloomberg ссылаясь на заявления правительств стран.

Два нидерландских истребителя поднялись в небо и были готовы охранять зону своей ответственности после соответствующего предупреждения. Датское правительство тоже направило свои F-16 для идентификации бомбардировщиков.

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Российские самолеты были опознаны и остались в международном воздушном пространстве. Сообщается, что через некоторое время они повернули обратно.

«Это случается нечасто, но сегодняшний случай демонстрирует важность быстрого развертывания», — прокомментировали инцидент в правительстве Нидерландов.

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[info_b]В апреле 2023 года истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании опознали три российских самолета-разведчика в международном воздушном пространстве над Балтийским морем — два Су-27 и один Ил-20. До этого два шведских истребителя JAS 39 Gripen и два датских F-16 Fighting Falcon сопроводили российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине и Турции не подтвердили версию Минобороны РФ об инциденте с сухогрузом в Черном море:

В Украине и Турции не подтвердили версию Минобороны РФ об инциденте с сухогрузом в Черном море