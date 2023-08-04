"Развилась склонность к риску" - В Великобритании объяснили удары России в 200 метрах от территории НАТО

Опубликовано: 04.08.2023 10:00 , Обновлено: 04.08.2023

Министерство обороны Великобритании 4 августа предположило, что Россия начала наносить удары по украинскому порту Измаил на Дунае, потому что у нее "развился аппетит к риску при нанесении ударов вблизи территории НАТО". Этот порт находится в 200 метрах от Румынии, которая входит в НАТО.

В своем ежедневном разведывательном отчёте о войне в Украине британское министерство обороны сообщило: “За последние две недели Россия нанесла несколько волн ударов по украинским портам на реке Дунай с использованием беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия иранского производства”.

“Весьма вероятно, что это попытка принудить международное судоходство прекратить торговлю через порты. Беспилотники OWA поражали цели на расстоянии до 200 метров от румынской границы, что говорит о том, что у России развилась склонность к риску при нанесении ударов вблизи территории НАТО”, - сделали вывод военные Великобритании.

Существует реальная вероятность того, там считают, что Россия использует беспилотники OWA для нанесения ударов по этому району, полагая, что они менее подвержены риску эскалации, чем крылатые ракеты: Россия, вероятно, считает их приемлемо точными, и у них гораздо меньшие боеголовки, чем у крылатых ракет.

Ранее Телеграф сообщил, что румынское издание digi24 сообщило, что во время российской атаки на украинский порт в Измаиле на Дунае, один из БПЛА рухнул на территории Румынии, входящей в НАТО. Очевидцы сняли видео инцидента.

Российский беспилотник взорвался на территории страны НАТО — СМИ