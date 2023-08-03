Российский беспилотник взорвался на территории страны НАТО - СМИ

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Опубликовано: 03.08.2023 17:11 , Обновлено: 03.08.2023

Румынское издание сообщило, что во время российской атаки на украинский порт в Измаиле на Дунае, один из БПЛА рухнул на территории Румынии, входящей в НАТО. Очевидцы сняли видео инцидента.

Также на тот момент в Измаильском порту находилось семь судов под управлением румынских судовладельцев. Их капитанам пришлось уводить судна ближе к румынском берегу Дуная, передает digi24.ro.

Нападение на небольшой украинский порт Измаил, расположенный на Дунае, прямо напротив Румынии, началось чуть позже часа ночи, когда всего в нескольких сотнях метров от города Плауру в Тулче прогремели первые взрывы. Украинцы подняли тревогу, и ПВО открыла огонь.

Моряки говорят, что на сделанной записи слышен шум беспилотника, сбитого украинской ПВО, который упал совсем рядом с ними, на румынском берегу Дуная, где-то в лесу.

Минобороны Румынии, впрочем, это отрицает и говорит, что никаких доказательств найдено не было: “Беспилотники, использованные Российской Федерацией в этих незаконных и необоснованных атаках, ни разу не пересекали воздушное пространство Румынии».

Габриэль Вили Дубит, главный инженер корабля «Каденсия», и очевидец атаки рассказал: «Вот здесь, в пяти километрах выше, он упал на нас. Потом приехали какие-то машины, кажется, из нашей пограничной полиции. Он упал на румынский берег».

В коммуне Чаталкиой, на румынском берегу Дуная, недалеко от Измаила, в ночь со вторника на среду люди в страхе вышли из домов. Тудор Чернега, примар коммуны Чаталкиой рассказал: «Это примерно в 400 метрах, громче всего было слышно здесь, в районе Плаур. Люди запаниковали, они испугались, и это правильно».

Костикэ Тэнасе, местный житель: «Окно было открыто. Я слышал гул, он исходил оттуда. Это звучало очень громко».

Местные жители из Плауру говорят, что каждые четверть часа прилетало по 3-4 дрона. Первый из них попал в зерновой бункер, расположенный на украинском берегу Дуная.

Очевидцы также заявили, что беспилотники “Шахед” пролетели над домами на румынской территории во время атаки на Измаил. Окна в домах в Румынии также были выбиты ударной волной.