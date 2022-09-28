ЦРУ предупреждало Германию об атаках на «Северный поток» еще летом — Spiegel

Опубликовано: 28.09.2022 09:07 , Обновлено: 28.09.2022

Разведка США (ЦРУ) предупредила власти Германии о возможном нападении на газопроводы «Северный поток» еще летом 2022 года. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По словам собеседника издания, газопроводы «плохо защищены от атак или актов саботажа», несмотря на то, что они очень важны для энергоснабжения. И произошедшее на «Северных потоках» как раз указало на то, что возможные опасности недооценивали.

Кроме того Spiegel пишет, что, по мнению органов безопасности, нападение на газопроводы могло организовать только государство: с помощью подводных лодок или водолазов. При этом Берлин пока не знает, причастна ли к этому Украина или Россия.

В правительстве не уверены, что Киев мог осуществить диверсию технически. Кроме того, были бы негативными политические последствия.

С другой стороны, отметили в журнале, у Москвы есть технические возможности. Но непонятны политические мотивы.

В свою очередь в ЕС уже фактически открыто называют утечки газа на «Северных потоках» диверсией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшее «саботажем» и «преднамеренным нарушением европейской энергетической инфраструктуры».

https://twitter.com/vonderleyen/status/1574856534064041996

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что утечка газа «является следствием взрывов, возможно вызванных диверсией».

А министр энергетики Дании Дан Йергенсен подчеркнул, что пробоины на трубах очень большие, случайно возникнуть они не могли (например, из-за корабельного якоря).

Напомним, вечером 26 сентября на обеих нитках «Северного потока-1» и на одной из ниток «Северный поток-2» резко произошло падение давления. Страны Евросоюза во вторник, 27 сентября, занялись расследованием обстоятельств загадочных повреждений.

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Тем временем утечка газа из трех труб первого и второго «Северных потоков» продолжается. Пузыри достигают гигантских размеров, сообщают датские военные. А эксперты подсчитали, сколько газа может вытечь.

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