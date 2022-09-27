Из пробитых "Северных потоков" всплывают километровые пузыри газа стоимостью 2 млрд долларов

Опубликовано: 27.09.2022 17:54 , Обновлено: 27.09.2022

Утечка газа из трех труб первого и второго "Северных потоков" продолжается. Пузыри достигают гигантских размеров, сообщают датские военные. А эксперты подсчитали, сколько газа может вытечь.

Аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко в комментарии российским журналистам завивл, что из прорванных труб обоих “Северных потоков” может выйти пузырей газа на $2 млрд.

На данный момент на месте аварии работают фрегат Absalon и экологическое судно Gunnar Thorson. Они проводят мониторинг воды в зонах ЧП.

В то же время, на месте трёх утечек газа на трубопроводах Nord Stream 1 и 2 были зафиксированы в водах у берегов Дании пузыри газа размером от 200 до 1000 метров в диаметре, сообщили датские военные.

“Самая большая утечка - это пузыри диаметром в целый километр. Самый маленький создает круг диаметром около 200 метров”, - написали военные в заявлении, сопровождающем фотографии утечек у датского острова Борнхольм, [link href=“https://www.thelocal.se/20220927/watch-baltic-sea-foams-with-gas-from-broken-nord-stream-pipeline/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] The local.

А Шведская национальная сейсмическая сеть зафиксировала два толчка в районе “Северного потока”.

Один из них имел магнитуду 2,3, как вполне ощутимое землетрясение, и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции, сообщает SVT.

Ранее Телеграф сообщил, что на сайте Вооруженных сил Дании (Forsvaret) опубликовали видео с утечкой газа в Балтийском море с газопровода «Северный поток». На нем видны волнения поверхности воды и водовороты.

Дания показала видео с водоворотами на месте утечки газа «Северного потока»