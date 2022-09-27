В ЕС начали поиски подводной лодки, чтобы расследовать "загадочные" протечки газопровода "Северный поток"

Опубликовано: 27.09.2022 15:07 , Обновлено: 27.09.2022

Страны Евросоюза во вторник, 27 сентября, занялись расследованием обстоятельств загадочных повреждений сразу трёх из четырех ниток российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море в водах Дании и Швеции. Теперь им предстоит найти подводную лодку, без которой установить причины будет сложно.

Некоторые эксперты, а также в самом в Кремле заговорили о неслучайности и даже саботаже необъяснимых утечек в двух российских газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря.

Морское управление Швеции опубликовало предупреждение о двух утечках в трубопроводе “Северный поток-1” вскоре после того, как была обнаружена утечка на соседнем трубопроводе “Северный поток-2”, что побудило Данию ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль.

Дело в том, что суда могут потерять плавучесть, если они войдут в район катастрофы. Также может возникнуть риск воспламенения вытекшего газа над водой и в воздухе, сообщило датское энергетическое агентство, добавив, что никаких рисков для безопасности, связанных с утечкой за пределами зоны отчуждения, нет.

По словам представителей Шведской береговой охраны, утечки были настолько велики, что их заметили на радарах судов, находившихся поблизости.

“Есть некоторые признаки того, что это преднамеренный ущерб”, - [link href=“https://www.reuters.com/business/energy/mystery-gas-leaks-hit-major-russian-undersea-gas-pipelines-europe-2022-09-27/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] слова анонимного источника в европейской службе безопасности Reuters.

“Вы должны спросить: кому это выгодно?” - заявил источник.

В Кремле пока не говорят прямо о саботаже, но всячески выказывают беспокойство.

«Это — очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера. В датской экономической зоне значительно упало давление. Это — совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 27 сентября.

“Разрушение, произошедшее в один и тот же день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы Nord Stream, является беспрецедентным, - заявил компания-оператор “Северного потока” Nord Stream AG. - Пока невозможно оценить сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры”.

Якуб Годзимирски, профессор-исследователь Норвежского института иностранных дел, который специализируется на российской энергетической политике, заявил, что утечки могли быть техническими неисправностями, но сказал, что и саботаж вполне возможен.

Всё-таки саботаж?

В Германии, стране, куда ведут российские газопроводы, уже заявили о саботаже. Но пока анонимно, [link href=“https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-27/nord-stream-probing-pressure-drop-at-second-russian-gas-link?srnd=premium-europe&leadSource=uverify%20wall” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Bloomberg.

Доказательства указывают на диверсионный акт, а не на техническую проблему, анонимный сотрудник немецкой службы безопасности.

“Это самый четкий сигнал о том, что Европе придется пережить эту зиму без каких-либо значительных поставок российского газа, поскольку лидеры Европейского союза неоднократно обвиняют Москву в использовании поставок энергоносителей в качестве оружия”, - считают в агенствте.

Министерство экономики Германии заявило, что работает с Федеральным сетевым агентством над расследованием трех одновременных утечек газа в Балтийском море из поврежденных трубопроводов Nord Stream. Однако следственные действия, которые будут проводить немецкие, датские и шведские власти, затруднено, поскольку объекты находятся под водой в Балтийском море, сказал представитель немецкой службы безопасности, добавив, что может потребоваться подводная лодка.

Ранее Телеграф сообщил, что страны Евросоюза смогут пережить зиму без поставок российского газа. Об этом свидетельствуют «бешеные» закупки сжиженного природного газа (СПГ), считают эксперты BloombergNEF.

Европа смогла заменить российский газ СПГ, чтобы спокойно прожить зиму — Bloomberg