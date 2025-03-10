ЦИК Румынии не допустил лидирующего в опросах Джорджеску к выборам президента

Опубликовано: 10.03.2025 09:51 , Обновлено: 10.03.2025

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии отказала в регистрации на президентских выборах Кэлину Джорджеску — кандидату, которого называют «крайне правым» и «пророссийским», и который, по опросам, лидирует в предвыборной гонке.

Решение ЦИК вызвало протесты нескольких тысяч сторонников Джорджеску, попытавшихся прорваться к зданию комиссии.

ЦИК объяснил своё решение тем, что не может «придать приоритетное значение анализу формальных аспектов этой кандидатуры в ущерб фундаментальным вопросам, уже решённым судом». Более того, в ЦИК опасаются, что в будущем суды могут принять решение, из-за которого выборы снова придётся аннулировать, если будет допущен кандидат, у которого возникли препятствия к выдвижению до самой регистрации.

Известно, что против Джорджеску выдвинуто шесть обвинений, в том числе в подстрекательстве к действиям против конституционного строя, создании или поддержке фашистской и антисемитской организаций.

Ранее, 26 февраля, румынская прокуратура ненадолго арестовала Джорджеску для допроса. Сам политик отверг все обвинения и называет решение ЦИК «прямым ударом по основам демократии».

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У Джорджеску есть сутки, чтобы оспорить решение комиссии в Конституционном суде, который должен вынести вердикт в течение 72 часов.

На аннулированных выборах президента Румынии в ноябре 2024 года Джорджеску неожиданно занял первое место, однако результаты были отменены Конституционным судом из-за подозрений во вмешательстве России.

Джорджеску отрицал связи с Москвой, хотя и называл Путина «патриотом и лидером», выступал за прекращение помощи Украине.

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Популярность политик, как отмечают, приобрёл благодаря TikTok. Практически сразу возникли вопросы по поводу источников финансирования и раскрутки его кампании.

По данным агентства AFP, несмотря на недопуск, Джорджеску остался лидером соцопросов. За него готовы проголосовать около 40% избирателей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, кто такой Кэлин Джорджеску и как он мог завоевать доверие избирателей.

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