Ультраправый критик НАТО вырвался вперёд на выборах президента Румынии. Что о нём известно?

Опубликовано: 25.11.2024 08:16 , Обновлено: 25.11.2024

Согласно данным избирательной комиссии, малоизвестный критик НАТО и помощи Украине Кэлин Джеорджеску выбился вперёд на президентских выборах в Румынии в это в воскресенье. Вероятнее всего, через две недели он встретится с левым премьер-министром Марчелем Чолаку во втором туре голосования. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Кэлин Джеорджеску, баллотировавшийся как независимый кандидат, лидировал в опросах с 22% голосов после подсчёта почти 93% бюллетеней, в то время как Марчель Чолаку из Социал-демократической партии набрал чуть меньше — 21%. На третьем месте находится лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони с 18%, а глава крайне правого «Альянса за единство румын» Джордж Симион набрал в первом туре около 14% голосов избирателей.

[info_b]Президент избирается на пятилетний срок и обладает значительными полномочиями по принятию решений в таких областях, как национальная безопасность, внешняя политика и назначение судей в странах Европейского союза и НАТО.[/info_b]

Кто такой Кэлин Джеорджеску?

62-летний Кэлин Джеорджеску баллотировался в качестве независимого кандидата и не был известен в широких кругах, утверждает британская газета The Guardian. Тем не менее он превзошёл результаты большинства местных опросов, тем самым вызвав шок в политическом сообществе Румынии.

К слову, Джеорджеску не раз критиковали за пророссийские высказывания и подозревали в связях с Москвой. Политик критически относится к военной помощи США для Украины и, по его мнению, Вашингтон манипулирует Киевом “для продвижения своих интересов”.

Более того, он назвал систему противоракетной обороны НАТО в румынском городе Девеселу «позором дипломатии», заявив, что Североатлантический альянс не защитит ни одного из своих членов в случае нападения России.

[info_b]Для признания победы кандидат на выборах президента Румынии обязан получить более половины голосов. В стране должен состояться второй тур выборов, который запланировали на 8 декабря. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что власти Румынии отказались допускать делегации из Беларуси и России на заседание ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которую провели в столичном Бухаресте. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Румынии Раду Филип.

Румыния отказалась пускать белорусскую делегацию на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ