Конституционный суд Румынии отменил выборы президента, обвинив во вмешательстве Россию

Опубликовано: 06.12.2024 18:29 , Обновлено: 06.12.2024

Конституционный суд Румынии объявил в пятницу, 6 декабря, что принял решение «аннулировать весь процесс президентских выборов». Согласно его постановлению, правительство назначит новую дату голсоования и график необходимых действий.

Суд сослался на ст. 146f Конституции Румынии, в которой говорится, что он несет ответственность за «обеспечение соблюдения порядка избрания президента и подтверждения результатов голосования». Решение судей было единогласным.

Суд собрался для срочного рассмотрения вопроса в пятницу после получения многочисленных жалоб, связанных с ходом первого тура голосования (состоявшегося 24 ноября) и раскрытия информации о злоупотреблениях в предвыборной кампании одного из кандидатов.

В жалобах цитировались документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны (CSAT), которые показывают, что кампания правого радикала Кэлина Джорджеску была результатом организованных манипуляций из-за пределов страны, сообщил румынский телеканал Digi24.

[inf]Джорджеску набрал наибольшее количество голосов в первом туре. Кэлин Джорджеску — румынский политический и государственный деятель. Кандидат в президенты Румынии.

Некоторые румынские СМИ критиковали Джорджеску за его пророссийские заявления, а некоторые даже считали его представителем российских интересов в Румынии. Это привело к его выходу из партии “Альянс за союз румын” в 2022 году. Джорджеску неоднократно критиковал Европейский союз и НАТО, называя установку системы противоракетной обороны в Девеселу «позором дипломатии». Также Джорджеску называл президента России Владимира Путина «человеком, который любит свою страну» и заявлял, что Румыния должна следовать «русской мудрости», назвав Украину «выдуманным государством», отрицая при этом свою «пророссийскую» позицию. [/inf]

“Румыния является объектом агрессивной гибридной деятельности России”

Ранее власти Румынии сообщили своим союзникам о попытке иностранного вмешательства в президентские выборы. По данным Министерства иностранных дел Румынии, рассекреченные документы Высшего совета национальной обороны свидетельствуют о вмешательстве внешнего «государственного субъекта» в первый тур выборов.

“Мы проинформировали наших союзников об этой попытке иностранного вмешательства и примем все необходимые меры для защиты демократии, национальной безопасности и суверенитета”, - заявили в министерстве иностранных дел Румынии в среду.

Днем ранее Высший совет национальной обороны обнародовал доклады румынских спецслужб и Министерства внутренних дел. В документах говорилось, что во время первого тура президентских выборов были организованы кибератаки на избирательные системы с участием внешнего «государственного субъекта».

«По нашим оценкам, Румыния является объектом агрессивной гибридной деятельности России, включая кибератаки, утечки информации и саботаж», — заявила Служба внешней разведки.

Румынская разведывательная служба также заявила, что обнаружила «агрессивную пропагандистскую кампанию, проводимую в обход национального законодательства в избирательной сфере, а также с использованием алгоритмов некоторых социальных сетей для ускорения роста популярности Кэлина Джорджеску». Эта кампания координировалась с использованием альтернативных каналов связи, таких как Telegram и Discord, для «проталкивания» сообщений на платформу TikTok.

В России пока не комментировали обвинения в свой адрес.