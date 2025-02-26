Прокуратура Румынии задержала кандидата в президенты, набравшего большинство голосов на отменённых выборах

Опубликовано: 26.02.2025 20:12 , Обновлено: 26.02.2025

Генеральная прокуратура Румынии предъявила Кэлину Джорджеску, кандидату на пост президента страны, шесть обвинений, сообщило агентство Mediafax. Речь идёт о серьёзных правонарушениях, вплоть до «создания фашистской организации».

Как сообщил источник, Джорджеску обвинили в пропаганде фашизма и высказываний лиц, причастных к военным преступлениям, распространении ложной информации, создании и поддержке антисемитской организации, создании фашистской организации, предоставлении ложных сведений о финансировании избирательной кампании, а также призывах, направленные против конституционного строя Румынии.

26 февраля румынские власти выдали ордер на арест Джорджеску. В среду утром, в рамках расследования дела, прошли обыски у лиц из окружения политика. Сам он должен провести ближайшие 60 дней под судебным надзором.

Некоторые румынские и европейские СМИ характеризуют Джорджеску как «пророссийского деятеля». В первом туре президентских выборов в Румынии, состоявшемся в конце ноября прошлого года, он победил с результатом 22,94% голосов. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал итоги голосования из-за «российского влияния».

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Американский предприниматель Илон Маск уже выступил с осуждением задержания Кэлина Джорджеску. Эту ситуацию он назвал «полным бардаком».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, кто такой Кэлин Джорджеску и как он завоевал доверие избирателей.

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