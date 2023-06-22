Украина ударила ракетами по мостам, ведущим в Крым — Сальдо

🎥 Видео

Опубликовано: 22.06.2023 11:10 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Сальдо, назначенный Москвой глава Херсонщины заявил, что на границе Крыма и Херсонской области, возле села Чонгар, ночью 22 июня ракетным ударом были повреждены мосты.

По его словам, для атаки использовались английские ракеты Storm Shadow.

Повреждено дорожное покрытие. Сальдо рассказал, что жертв среди людей нет.

Также он сообщил, что движение транспорта между Херсонской областью и Крымом организовано по резервному маршруту. Сальдо пообещал, что движение по поврежденным мостам будет восстановлено «в самом скором времени».

Советник Аксенова Крючков заявил, что на транспортную логистику удар кардинально не повлиял.

Позже в Сети появилось видео, на котором виден мост, и висящие на перилах машины. Тот ли это мост, по которому был нанесен ракетный удар, или другой, неизвестно, как и то, когда было снято видео.

В комментариях, говоря про висящие на перилах автомобили, написали:

Хорошо, что поручень надежный.

Вроде трактором сгребли в сторону))

Напомним, ранее Телеграф писал, что Пригожин заявил о прорыве ВСУ на юге Украины:

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