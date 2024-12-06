Путин снял ограничения по оплате за газ для стран ЕС. Что случилось?

Опубликовано: 06.12.2024 11:10 , Обновлено: 06.12.2024

Президент России Владимир Путин ослабил обязательное требование об оплате за поставляемый газ в ЕС через счета "Газпромбанка", введённые в 2022 году. На данный момент, несмотря на отказ большинства стран Евросоюза от российских поставок, Венгрия и Словакия продолжали закупать топливо в РФ.

“Газпромбанк” по-прежнему остается уполномоченным властями России банком для проведения платежей. Однако банк, находящаяся под санкциями США, будет принимать платежи только в рублях.

Это означает, что европейским покупателям российского газа потребуется открыть счета в другом банке, если они захотят расплачиваться иностранной валютой. Другому банку необходимо будет обменять деньги на российскую валюту и перевести их в “Газпромбанк”.

Таким образом, указ Путина делает возможными транзакции через третьих лиц — вариант, которого ранее не существовало. После публикации указа Путина базовые цены на газ в Европе упали на целых 2,3%.

С 2022 года Россия потребовала, чтобы европейские покупатели оплачивали счета за газ в российских рублях только через “Газпромбанк”, такое решение было введено Кремлём, чтобы обойти ограничения на операции с долларами и евро, введённые западными странами.

Однако недавно российский банк попал под новые санкции Министерства финансов США, направленных на лишение Москвы доходов, которые она, по мнению властей США, использует “для продолжения войны на Украине”.

“Газпромбанк был ключевым финансовым каналом для расчетов за нефть и газ с Европой”, - заявила Мария Шагина, эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований в комментарии Politico. - Внесение банка в черный список уже привело к падению курса российского рубля и повлияет на расчеты за газ с Венгрией и Словакией”.

В среду Будапешт, который по—прежнему на две трети зависит от поставок природного газа из России, объявил, что обратился к США с просьбой об освобождении от санкций, чтобы позволить ему продолжать вести бизнес через “Газпромбанк”.

Ранее Telegfraf.news писал, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 21 ноября объявило о расширении действующих экономических санкций. В санкционные списки попали более 50 российских банков, однако последствия этого шага американских властей в будущем на себе могут ощутить не только клиенты этих финансовых учреждений, но и банков других государств, подключённых к недавно созданной системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая позиционируется как российская альтернатива SWIFT.

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