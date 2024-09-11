Украина разрешила поставки нефти по своей территории из Беларуси в Венгрию

Опубликовано: 11.09.2024 10:09 , Обновлено: 11.09.2024

Украина разрешила поставлять через свою территорию нефть российской энергетической компании "Лукойл" в Венгрию. Этот транзитный путь будет затрагивать в том числе Беларусь.

Как сообщило издание Politico, в рамках сделки “Лукойл”, продукция которой запрещена для ввоза в Украину, будет продавать свою нефть венгерской нефтегазовой компании MOL, которая затем сможет поставлять черное золото в Евросоюз (ЕС).

«Компания MOL объявила, что в настоящее время они являются владельцами транзитной продукции через Украину, и мы этим довольны … Это не российская компания, это компания MOL, которая поставляет свою продукцию транзитом через украинскую систему», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передало Politico.

В своем заявлении MOL сообщила, что с понедельника она «возьмет на себя управление затронутыми объемами сырой нефти на границе Беларуси и Украины». «Мы приветствуем решение MOL. Это технологичное решение», — сказал пресс-секретарь венгерского премьер-министра Золтан Ковач.

Напомним, в июне 2024 года Киев ввел санкции, блокирующие транзит нефти, поставляемой компанией «Лукойл» в Центральную Европу. Так Украина частично отменила исключения из санкций, введенных ЕС, чтобы дать таким зависимым от России странам, как Венгрия и Словакия, время для переориентации на другие источники нефти.

Венгрия и Словакия пожаловались на Украину в ЕС

[info_b]

Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти, поступающей морским путем. В то же время в ЕС исключили трубопроводные поставки по нефтепроводу «Дружба» (идет через Украину) в Венгрию, Словакию и Чехию, чтобы дать этим странам время найти альтернативные источники поставок в надежде, что они сделают это как можно быстрее. Однако власти Венгрии отказались искать альтернативу.

К слову, санкции Украины не затронули другие российские нефтяные компании («Роснефть» и «Татнефть»), которые продолжают поставлять нефть через Украину в ЕС. Также по трубопроводу продолжает поступать нероссийская нефть из Казахстана в Германию.

Как отметило Politico, страны ЕС “выразили разочарование” тем, что Будапешт фактически наживался на российских энергоносителях, в то время как остальная часть союза отказалась от них.

[/info_b]

Будапешт обвинил Киев в «странности», после того как тот перекрыл российскую нефть для Венгрии