Болгария пригрозила перекрыть транзит российского газа

Опубликовано: 11.12.2024 08:22 , Обновлено: 11.12.2024

Болгария пригрозила прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" с нового года. На этот шаг власти страны готовы пойти в случае, если российский "Газпром" не найдет способ расплачиваться за транспортировку в обход Газпромбанка, попавшего недавно под американские под санкции.

Такое заявление на днях сделал министр энергетики Болгарии Владимир Малинов. Он подчеркнул, что национальный оператор “Булгартрансгаз” не сможет продолжать транспортировку газа, если не будут проведены декабрьские платежи, которые исторически проходили через попавший под санкции США Газпромбанк, передал местный портал Mediapool. Пока, судя по заявлениям болгарских властей, российский энергетический гигант новый способ оплаты коллегам не предложил.

Между Россией и Болгарией существую долгосрочные договорённости по транзиту газа в Сербию до 2039 года. Однако введённые властями США санкции в отношении российского банка, осложнившие финансовые транзакции, повысили неопределенность относительно дальнейшей эксплуатации трубопровода. До сих пор именно он оставался ключевым транзитным маршрутом для российского природного газа в обход Украины.

По данным Bloomberg, по трубопроводу через Болгарию ежегодно перекачивается почти 18 млрд кубометров газа в Сербию и Венгрию. Часть этого объёма идёт в другие балканские страны. Доходы Болгарии за транзит газа превысил 750 млн долларов с момента полного запуска линии в начале 2022 года.

Bloomberg также сообщил, что Европейский союз в настоящее время изучает способы “смягчения последствий” санкций США и сохранения российских поставок газа. Венгрия выразила обеспокоенность тем, что меры угрожают энергетической безопасности стран региона, и подала запрос властям США на отказ от санкций по этому пункту.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 21 ноября объявило о расширении действующих экономических санкций. В санкционные списки попал в том числе и российский Газпромбанк и его шесть иностранных дочерних компаний. До 20 декабря власти США дали компаниям, сотрудничающим с Газпромбанком, переходный период, чтобы найти альтернативные пути расчётов.

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