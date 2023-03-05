Россия не сможет вести бои в Украине через три месяца - Буданов

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.03.2023 12:12 , Обновлено: 04.07.2024

Глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью USA TODAY заявил, что у России закончатся "военные инструменты" для достижения своих целей в Украине к концу весны.

Генерал-майор Кирилла Буданова сделал такой прогноз на фоне значительной неопределенности, как будет выглядеть следующая фаза войны. Ранее в течение нескольких недель украинские официальные лица сигнализировали, что Россия планирует новое крупное наступление, Кирилл Буданов также о нем сообщал. Однако пока российские войска не достигли никаких значительных успехов на фронтах.

“Россия потратила впустую огромное количество людских ресурсов, вооружений и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Они поменяли командующего. Если российские военные не добьются своих целей этой весной, у них закончатся военные средства”, - выказал уверенность Кирилл Буданов в своем хорошо охраняемом, укрепленном киевском офисе, который он делит с двумя домашними лягушками, канарейками, обнаруживающими ядовитый газ, и арсеналом вооружений.

Кирилл Буданов также предсказал, что Украина и Россия проведут “решающую битву этой весной, и эта битва будет последней перед окончанием этой войны”. Он не представил никаких конкретных доказательств в подтверждение своих утверждений.

Некоторые из предыдущих прогнозов глав ГУР относительно войны оказались точными. В интервью USA TODAY в ноябре 2021 года Буданов предсказал, что Россия в конце того же года постепенно усилит серию провокаций под фальшивым флагом в качестве предлога для начала вторжения, что вызовет энергетический кризис, экономические потрясения и отсутствие продовольственной безопасности в странах, которые зависят от украинского экспорта. Все это произошло позже.

В своем последнем интервью, проведенном в середине февраля, Буданов сказал, что война не закончится до тех пор, пока украинский регион Крым не будет освобожден от России. Президент Украины Владимир Зеленский также сделал возвращение Крыма и всех других территорий, оккупированных Россией, Украине условием любого мирного урегулирования. Бывший министр обороны США Роберт Гейтс заявил на недавнем онлайн-форуме, что попытка возвращения Украиной Крыма, где находится военно-морская база, пересечет “красную черту” для России и, вероятно, приведет к эскалации войны.