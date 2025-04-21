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Опубликовано: 21.04.2025 15:02 , Обновлено: 21.04.2025

Увидев такое на дороге, можно подумать, что по какой-то причине ухудшилось здоровье или дорожник, наносивший разметку, был «слегка не в форме». Однако волнистые белые линии — это новый «революционный», по мнению местных властей, и дешёвый способ борьбы с лихачами, опробованный в американском городке Монтгомери Тауншип (штат Пенсильвания). Как сообщило польское издание Interia, так захотели дезориентировать водителей и заставить их инстинктивно снижать скорость.

Устав от регулярных жалоб жителей переулка Grays Lane на гонщиков, местные власти, совместно с полицией и экспертами по безопасности, решили отказаться от камер и «лежачих полицейских». Вместо этого они просто нарисовали линии дорожной разметки в виде волны.

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Расчёт, по оценке полиции, прост. Подъезжая к такому участку, водитель видит странную, изгибающуюся линию. В голове может возникнуть мысль, что разметчик «работал подшофе», дорога внезапно стала извилистой или это чей-то «неудачный розыгрыш». Независимо от мыслей, неожиданная картинка должна вызвать рефлекторное желание притормозить.

Новая разметка появилась на Grays Lane в конце марта, и сейчас идёт оценка её эффективности. Первые результаты неоднозначны.

Некоторые водители, встретившись с невиданной разметкой, действительно сбрасывали скорость.

Другие же, как отметила Interia, восприняли волнистую линию как элемент «маленького гоночного трека» и не замедлялись.

Инициаторы допустили, что со временем водители могут привыкнуть и снова начнут гонять, просто игнорируя «пьяные» линии. На этот случай власти рассмотрели план «Б» — установку небольших пластиковых бордюров/делинеаторов.

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Хотя власти и полиция «гордо хвастаются» своей инновацией, не все американские водители разделили их энтузиазм. В комментариях под постом местной полиции в Facebook разразилась буря критики.

Многие назвали волнистые линии «самым глупым способом ограничения скорости, который они когда-либо видели».

Часть пользователей заявила, что просто поедут прямо, игнорируя зигзаги.

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Некоторые изначально подумали, что фото — фейк или фотомонтаж, так как «никто не мог додуматься до такого».

Прозвучали и резонные вопросы, слышали ли эксперты о «проверенных временем лежачих полицейских», которые пусть и дороже, но гарантированно заставляют снижать скорость.

Окажется ли эта «дешёвая и простая» попытка обмануть мозг водителя эффективной, покажет время. Власти обещали поделиться результатами тестов.

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