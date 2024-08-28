"Это из какой реальности?" — В Минске заметили дорожный знак, которого нет в ПДД. И как на него реагировать?

Опубликовано: 28.08.2024 16:18 , Обновлено: 28.08.2024

На днях жители столицы заметили около торгово-развлекательного центра "Минск-Арена" необычный дорожный знак. Судя по всему, он указывает на обозначение пешеходного перехода, однако в ПДД Беларуси не значится. По форме гибрид напоминает знак "Уступите дорогу", а по рисунку — "Пешеходный переход" (только без зебры).

Необычной находкой поделились в Telegram-канале “Минск и минчанин”, одновременно задавшись вопросом: “Из какой реальности этот знак?” И действительно, непонятно. Однако, если учесть, что его поставили на велосипедной дорожке, скорее всего автор имел ввиду, что нужно снизить скорость и пропустить пешехода.

Дорожные знаки, из которых, судя по всему, и создали гибрид

К слову, ранее в Борисове заметили два дорожных знака, каких ещё не видели не только в Беларуси, но и в других странах. Кажется, один из них мог бы значить “впереди ровная дорога”. Но в ГАИ дали другое объяснение. Не такое оптимистичное.

В Борисове заметили необычный дорожный знак. В ГАИ рассказали, что он значит

Помимо этого, столичная Госавтоинспекция предложила жителям Минска жаловаться на сломанные дорожные знаки, табло и неисправные светофоры. Сделать это можно по звонку или, например, с помощью электронной заявки. В УГАИ УВД Мингорисполкома пообещали всё исправить.

“Увидели развёрнутый или повреждённый дорожный знак? Не работает светофорный объект? Дорожный знак разрисован или расклеен? О подобных недостатках вы можете сообщить в КУП «СМЭП Мингорисполкома», — объявили в пресс-службе ведомства.

ГАИ Минска предложила белорусам жаловаться на светофоры и дорожные знаки. Зачем?