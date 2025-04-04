"Ехать по середине сплошной?" - В белорусском городе заметили разметку, которой "нет в ПДД". И что делать?

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Опубликовано: 04.04.2025 10:40 , Обновлено: 04.04.2025

В городском посёлке Ушачи Витебской области на одной из улиц нанесли новую дорожную разметку, которая спровоцировала жаркие споры в TikTok. Дело в том, что подобную разметку не встретишь в действующей редакции Правил дорожного движения.

На кадрах, выложенных на видеоплатформе TikTok, видно, что на отдельных коротких участках дороги с двух сторон от белой сплошной линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, нанесли дополнительно прерывистую линию. Разметка напоминает разметку, обозначенную пунктом 1.11 в действующих ПДД, когда сочетание сплошной и прерывистой линии обозначает места, где разрешено перестроение со стороны прерывистой линии.

В Правилах прописано, что таким образом обозначают места, предназначенные для разворота, въезда или выезда со стояночных площадок, автозаправочных станций и прочих объектов.

Однако комбинации сплошной линии в окружении прерывистой по обе стороны в ПДД Беларуси нет. В результате зрители под видео сами начали додумывать, что может означать такая разметка.

“С 01.04.2025 года в ПДД ввели новый вид разметки. Ехать надо строго по середине сплошной. Не нарушайте”, - намекая на первоапрельскую шутку написал один из них.

Отметим, что сам ролик опубликован не 1 апреля и его автор о том, что ролик носит шуточный характер, не сообщал. Более того, в комментариях мужчина охотно вступал в дискуссию со зрителями, которые настаивали, что такая разметка существует и даже прописана в ПДД.

“Сплошную можно пересекать в этом месте в обе стороны, я такую разметку ещё с 88 года помню”, - написал один из зрителей.

Многие обратили внимание на то, что необычная разметка появилась на дороге, пролегающей по частному сектору. Участки прерывистой линии нанесены на дороге именно в тех местах, напротив которых расположены выезды из дворов частных домов. Поэтому зрители предположили, что так дорожники обозначили места, в которых жителям этих домов можно выехать на дорогу, причём в любую сторону, тогда как для уже движущихся по трассе транспортных средств на этих участках обгон запрещён.

Однако почему в таком случае дорожники не прибегли к обычной практике - не сделали центральную сплошную линию прерывистой на конкретном коротком участке дороги - остаётся неясным. Как и остаётся гадать о точном значении такой необычной разметки самим ушачским водителям.