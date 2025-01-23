В Могилёве появились пешеходные светофоры, которых нет в ПДД. Что значит белый сигнал?

Опубликовано: 23.01.2025 14:20 , Обновлено: 23.01.2025

На двух перекрёстках в Могилёве установили секции светофоров, призванные повысить безопасность пешеходов. Новые бело-лунные сигналы появились на пересечении Загородного шоссе с улицей Белыницкого-Бирули и проспекта Пушкина с улицей Гагарина. Что они означают?

Как сообщило издание mogilev.online, секция представляет собой мигающий силуэт автомобиля и восклицательный знак белого цвета. Она загорается одновременно с зелёным сигналом пешеходного светофора и предупреждает пешеходов, что, несмотря на разрешающий сигнал, при переходе дороги нужно быть внимательными, поскольку по этому же участку могут двигаться поворачивающие автомобили.

Стоит отметить, что в действующих ПДД Беларуси нет упоминания о подобных секциях.

Фото: mogilev.online

Более того, пункт 42.6 предусмотрел возможность установки «кольца жёлтого цвета» по периметру зелёного сигнала, информирующего пешеходов о возможном движении поворачивающих транспортных средств. Такие светофоры, впрочем, не получили широкого распространения.

Новые же бело-лунные секции являются, судя по всему, экспериментальными, и их эффективность ещё предстоит оценить.

Ранее Telegraf.news писал, что директор «Белтехосмотра» Юрий Ленчевский рассказал о новых возможностях единой информационной системы, которая позволяет белорусским автомобилистам получать некоторые документы, не обращаясь непосредственно на станцию.

Директор «Белтехосмотра» пообещал «максимально уйти» от бумажных документов. За чем не придётся ехать на станцию?