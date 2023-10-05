Британская разведка обвинила Россию в подготовке провокаций и атак на гражданские суда в Чёрном море

Опубликовано: 05.10.2023 09:08 , Обновлено: 05.10.2023

Великобритания обвинила Россию в намерении заминировать "зерновой коридор" в Чёрном море. Как заявили вечером в среду, 4 октября, в Министерстве иностранных дел Великобритании, об этом свидетельствуют данные британской разведки.

“Рассекреченная сегодня информация показывает, что Россия может продолжить атаковать гражданское судоходство в Чёрном море, в том числе путем установки морских мин на подходах к украинским портам”, - говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Согласно оценкам британской разведки, таким образом Россия попытается “сдержать экспорт украинского зерна” и “оказать давление на украинскую экономику”. При этом, как отметили авторы доклада, Россия “почти наверняка хочет избежать открытого потопления гражданских судов”, поэтому, по их мнению, прибегнет к тактике провокаций и попытается “ложно возложить вину на Украину за любые нападения на гражданские суда в Черном море”.

“Публикуя нашу оценку этих разведывательных данных, Великобритания стремится разоблачить тактику России и предотвратить подобные инциденты”, - подчеркнули в британском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заверили, что сама страна обладает необходимыми “средствами разведки”, которые якобы позволяют ей отследить действия России в Черном море и в случае необходимости устанавливать причастность России к ударам по гражданскому судоходству и публично заявлять об этом.

“Мир внимательно наблюдает — и мы видим насквозь циничные попытки России обвинить Украину. Мы и наши союзники едины в противостоянии Путину и его попыткам нанести ущерб Украине и таким образом навредить и остальному миру”, — подчеркнул министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

О каких судах идёт речь?

Говоря о гражданских судах, которые могут пострадать из-за потенциальных провокаций в Чёрном море, в первую очередь имеются ввиду грузовые суда, застрявшие в портах Одессы, Черноморска и Южного с начала войны, которые сейчас идут по временному коридору. Он был предложен Украиной после выхода России из зерновой сделки.

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Напомним, Россия в середине июля вышла из соглашения о разблокировании украинских портов и экспорте морем украинской сельхозпродукции и вслед за этим Минобороны РФ пообещало рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, “как потенциальные перевозчики грузов военного назначения”, а страны флага таких судов — “вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима”.

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13 августа Россия впервые обстреляла гражданское судно, идущее в Украину, вне украинских портов с момента выхода из зерновой сделки. Российский военный корабль произвел предупредительные выстрелы по сухогрузу «Сукра Окан» под флагом Палау в юго-западной части Черного моря.

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