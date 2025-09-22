"Безаговорочно" - Туск пообещал сбивать самолёты, вторгнувшиеся в Польшу

Опубликовано: 22.09.2025 14:44 , Обновлено: 22.09.2025

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что польские ПВО и ВВС будут сбивать иностранные самолёты, если те вторгнутся в воздушное пространство страны. Об этом польский премьер заговорил, напомним о ситуации в Эстонии и пролётом российских военных самолётов над польской нефтяной платформой на Балтике.

«Мы безоговорочно примем решение сбивать их, когда они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей», — заявил он.

«Когда мы имеем дело с не совсем ясными ситуациями, такими как платформа Petrobaltic. В таких случаях нам нужно дважды подумать, прежде чем предпринимать действия, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта. В таких случаях мы должны связаться с нашими союзниками», — уточнил польский премьер.

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Речь идёт об инциденте в Балтийском море. На днях власти Польши заявили, что российские истребители на предельно низкой высоте пролетели над нефтедобывающей платформой польской компании Orlen. Она находится не в территориальных водах Польши, а экономической зоне.

Экономическая зона — это исключительная экономическая зона (ИЭЗ), прилегающая к территориальным водам государства, шириной до 200 морских миль, в пределах которой государство имеет суверенные права на исследование, добычу и управление природными ресурсами.

«Мы должны быть на 100% уверены, что наши союзники относятся к этому так же. Если конфликт достигнет очень острой фазы, мы будем не одни», — добавил Туск.

Что касается БПЛА, которые залетели на территорию Польши и, по словам Варшавы, были российскими дронами, то Туск заверил, что все они не были оснащены взрывчаткой.

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«Пока нет никаких признаков использования боевого беспилотника, который мог бы взорваться или иным образом нанести вред жителям или их имуществу», — добавил он.

Ранее Telegraf.news писал, что министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила об истории 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24. Так она прокомментировала обвинения Эстонии в нарушении российскими самолётами ее воздушного пространства.

В России всё обвинения НАТО и в частности Эстонии отвергли, заявив, что российские истребители не нарушали границ и летели в международном воздушном пространстве.

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