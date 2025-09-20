Министр обороны Литвы призвала сбивать российские истребители

Опубликовано: 20.09.2025 10:57 , Обновлено: 20.09.2025

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила об истории 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24. Так она прокомментировала обвинения Эстонии в нарушении российскими самолётами ее воздушного пространства.

«Три российских истребителя над Таллином — ещё одно твёрдое доказательство того, что «Восточный страж» (программа НАТО по охране восточной границы Альянса после взлета БПЛА в Польшу - Ред.) давно назрел. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьёз. Турция показала пример 10 лет назад. Есть над чем задуматься», - написала в соцсети Х Довиле Шакалене.

[infb]Напомним, что 24 ноября 2015 года истребитель ВВС Турции F-16 вблизи сирийско-турецкой границы сбил российский бомбардировщик Су-24. Турецкая сторона заявила, что российский пилот нарушил ее воздушное пространство, несмотря на многократные предупреждения. Российские власти категорически отвергли обвинения, настаивая, что самолет находился исключительно в воздушном пространстве Сирии.

Оба российских члена экипажа российского бомбардировщика катапультировались, однако один из них был убит огнем с земли во время приземления.

В ответ на это Москва ввела против Анкары ряд жестких экономических санкций, включая запрет на импорт турецких товаров и ограничения для туристических компаний. Только в июне 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту России Владимиру Путину письмо с извинениями за инцидент.[/infb]

Ранее Telegraf.news писал, что Эстония обвинила три российских истребителя в нарушении своего воздушного пространства. Однако в Минобороны РФ заявили, что ничего не было.

НАТО обвинило в нарушении своих границ российские истребители