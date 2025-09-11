Польские военные признались в "удивлении" от "неожиданной" помощи Беларуси в борьбе с дронами

Опубликовано: 11.09.2025 09:42 , Обновлено: 11.09.2025

Польские военные подтвердили, что белорусская сторона предупредила их о беспилотниках, готовящихся войти в воздушное пространство Польши, и назвали такое инициативное сотрудничество белорусских коллег "неожиданным".

О том, что сообщение белорусских военных о приближающихся к польской границей дронах вызвало у польской стороны “удивление”, в эфире польского телеканала TVN 24 заявил начальник генштаба ВС Польши, генерал Веслав Кукула. Полученную от белорусских служб информацию он назвал “полезной”, подчеркнув, что Польша “не отвергла” предложение о сотрудничестве и в ответ предоставила белорусам информацию об объектах, движущихся в их сторону.

“Для меня было странным, что Беларусь, которая сильно обостряет ситуацию на сухопутной границе, решила пойти на такое сотрудничество”, - признался при этом польский генерал.

Между тем, пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский, наоборот, заявил, что практика обмена информацией между дежурными силами ПВО на границе не является чем-то “уникальным”.

“В ту ночь наша система была серьёзно перегружена. Мы постоянно получали и передавали информацию, чтобы обеспечить максимальную безопасность польского воздушного пространства”, - заявил Горышевский.

По его словам, в ночь массированной атаки беспилотников обмен информацией на двусторонней основе польские военные вели как с Беларусью, так и с Украиной, поскольку многие беспилотники вошли в воздушное пространство Польше на территории на стыке трёх государств. Обмен информацией, по словам Горышевского, вёлся и с союзниками Польши по НАТО.

Ранее Telegraf.news рассказал, что начальник Генерального штаба Павел Муравейко заявил, что белорусские силы ПВО в ночь на 10 сентября также сбили несколько «заблудившихся» беспилотников над территорией страны. По его словам, речь идёт о дронах, которые «потеряли курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон» в ходе ночного обмена ударами между Россией и Украиной.

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Тем временем польские военные уже насчитали 16 сбитых и упавших беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Один из них упал на жилой дом, повреди крышу и автомобиль, ещё одни - упал на территории бывшего военного аэродрома, где сейчас располагается 63-й батальон пехоты войск территориальной обороны.

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