Белый дом спросил, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом

Опубликовано: 18.08.2025 16:25 , Обновлено: 18.08.2025

Белый дом спросил украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете 18 августа. Об этом написало издание Axios со ссылкой на два источника, "непосредственно знакомых с ситуацией".

По словам одного из собеседников издания, Зеленский должен появится в Белом доме в том же чёрном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.

«Это будет „костюм“, но не полный», — сказал Axios источник.

При этом один из советников Трампа, отчасти в шутку, сказал изданию, что «это был бы хороший знак для мира», если бы Зеленский надел костюм, но добавил: «Мы не ожидаем, что он это сделает».

Другой заявил: «Было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого от него не ждем». Однако, по словам источников, украинский президент галстук не наденет.

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Напомним, внешний вид Владимира Зеленского стал предметом обсуждения перед его предыдущей встречей с Дональдом Трампом в Овальном кабинете в марте 2025, которую аналитики назвали “дипломатическим фиаско”. Так, президенту США не понравился военный стиль украинского лидера.

Ранее Telegraf.news писал, что Трамп написал в своем аккаунте Truth Social, что глава Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече в Вашингтоне может быстро прекратить войну. Но для этого должен пойти на условия России.

«Невозможно вернуть Крым, отданный Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!). И Украине не вступить в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — добавил он, фактически повторив минимальные требования России для прекращения боевых действий.

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