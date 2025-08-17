Трамп назвал дату и одно условие для встречи Путина с Зеленским

Опубликовано: 17.08.2025 09:24 , Обновлено: 17.08.2025

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с участием себя, президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина к следующей пятнице - 22 августа. Об это сообщил CNN.

По данным канала, американский лидер приступит к работе по организации встречи, если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете в понедельник 18 августа пройдут успешно.

Европейские чиновники ожидают, что в понедельник к переговорам присоединится по крайней мере еще один лидер из Европы, но пока не ясно, кто именно.

К слову, ранее Трамп не исключал, что после этой встречи будет заключено соглашение по завершению войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 16 августа рассказал о «продолжительном и содержательном» телефонном разговоре с Дональдом Трампом, в котором также участвовали европейские политики. Стороны обсудили итоги саммита на Аляске, на котором Трамп встречался с Владимиром Путиным. По данным журналиста Axios Барака Равида, разговор был «непростым».

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