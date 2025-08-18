Трамп назвал условие "почти немедленного" прекращения войны в Украине

Опубликовано: 18.08.2025 07:32 , Обновлено: 18.08.2025

Президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте Truth Social, что глава Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече в Вашингтоне может быстро прекратить войну. Но для этого должен пойти на условия России.

“Президент Украины Зеленский может прекратить войну с Россией почти немедленно, если захочет, или же он может продолжать воевать”, - написал Трамп в воскресенье. “Помните, как это началось”, - добавил он.

“Невозможно вернуть Крым, отданный Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!). И Украине не вступить в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!” - добавил он, фактически повторив минимальные требования России для прекращения боевых действий.

Назвав понедельник “важным днем” в Белом доме, он добавил: “Никогда еще в нем не было так много европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их у себя!!!”

В понедельник на срочной встрече с Дональдом Трампом будут присутствовать также президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, Джорджия Мелони и Александр Стубб из Италии, президент Финляндии, а также глава НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Великобритании Кир Стармер.

Накануне переговоров Владимир Зеленский написал в соцсети X: “Украинцы сражаются за свою землю, за свою независимость. Сейчас наши солдаты добиваются успехов в Донецкой и Сумской областях… Я уверен, что мы защитим Украину, эффективно гарантируем безопасность, и что наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем жителям Америки, а также каждому партнеру и союзнику за их поддержку и неоценимую помощь”.

Ранее в своем сообщении в X российский посол при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия согласна с тем, что будущее мирное соглашение “должно обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины”.

Но, по его словам, Москва также должна получить эффективные гарантии безопасности: “Что может предложить Запад? Очевидно, они еще не начали задумываться об этом. Это ошибка, которую необходимо исправить”.

Тем не менее, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил CNN, что Путин впервые согласился с тем, чтобы США и Европа могут гарантировать защиту Украине в рамках сделки. Хоть вне рамок НАТО, но такая защита могла бы быть похода на статье 5 пакта о самообороне Североатлантического союза. Т.е. нападение на Украину считалось бы нападением на другие страны, которые выступали бы гарантами.