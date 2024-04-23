Великобритания пообещала передать Украине 617 миллионов долларов и 1600 ракет

Опубликовано: 23.04.2024 09:13 , Обновлено: 04.07.2024

Правительство Великобритании в понедельник объявило, что выделит на помощь Украине 617 миллионов долларов и передаст рекордный для себя пакет военной помощи, который включает 1600 ракет, 160 броневиков и прочее.

В пресс-службе правительства сообщили, что дополнительное финансирование пойдёт на “быструю доставку срочно необходимых боеприпасов”, средств ПВО, дронов и инженерных средств. К слову, беспилотники пообещали закупить непосредственно в самой Великобритании.

В пакет военной помощи, который подготовило Министерство обороны Соединённого Королевства, вошли:

1600 ударных и зенитных ракет;

60 лодок и катеров;

160 броневиков;

162 других БТР;

78 вездеходов;

4 миллиона патронов.

“Этот рекордный пакет военной помощи предоставит Зеленскому и его храброй нации больше средств, необходимых для восстановления мира и стабильности в Европе”, — подчеркнул Министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Между тем, в субботу, 20 апреля, Палата представителей Конгресса США приняла новый пакет финансовой помощи Украине. По неофициальной информации, на это решение повлияли драматические сообщения из Украины, согласно которым без поддержки США страна пала бы в ближайшие недели.

311 конгрессменов проголосовали «за», а против только 112.

Теперь законопроект поступит в Сенат, а затем в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену. Согласно нормативному акту, Украина получит помощь на сумму почти 61 миллиард долларов. Байден заявил, что подпишет законопроект «немедленно».

Для России такое решение американских властей было ожидаемым. Премьер-министр Польши также прокомментировал решение США поддержать Украину. Дональд Туск написал на Платформе X: «Лучше поздно, чем никогда» и поблагодарил спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

«Я благодарен Палате представителей США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое держит историю в нужном русле», — заявил, в свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский по поводу принятия пакета помощи.

Конгресс США одобрил многомиллиардную помощь Украине. Что дальше?