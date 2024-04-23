США привезли к границе Украины вооружения на 1 млрд долларов - Reuters и CNN

Опубликовано: 23.04.2024 19:30 , Обновлено: 04.07.2024

Американский телеканал CNN сообщил, что значительная часть оружия, которое будет отправлено в Украину, уже находится на складах в Польше и Германии. Телеканал сослался на свой источник, связанный с оказанием военной помощи. Однако американские официальные лица не подтверждали эту информацию.

Представитель Пентагона Патрик Райдер, выступая на прошлой неделе перед голосованием в Палате представителей, заявил, что Министерство обороны США «готово быстро отреагировать», если будет отдан подобный приказ.

“Как вы знаете, у нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро транспортировать материалы. Как и раньше, мы можем переехать в течение нескольких дней”, — заверил он.

В свою очередь, агенство Reuters утверждает, что первый пакет военной помощи США Украине будет на сумму в миллиард долларов.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля, что закон, принятый Палатой представителей США и ожидающий одобрения Сенатом, содержит разрешение на поставки Украине армейских тактических ракет (ATACMS) большей дальности.

США решились поставить в Украину самые дальние тактические ракеты ATACMS — Зеленский