Авантюра на 100 млрд долларов? Эксперты подсчитали, сколько лет уйдёт на план Трампа в Венесуэле

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Опубликовано: 05.01.2026 08:51 , Обновлено: 05.01.2026

Реализация плана президента США Дональда Трампа по возрождению нефтедобывающей промышленности в Венесуэле может занять десятилетие и потребовать огромных финансовых вливаний со стороны иностранных инвесторов. При этом гарантий того, что инвестиции отобьются хотя бы со временем, никто дать не может, поэтому некоторые эксперты назвали этот план авантюрой. Правда, обойдётся она в баснословную сумму - более 100 миллиардов долларов.

Такую оценку дал агентству Bloomberg Франсиско Мональди, директор по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса. По его подсчётам, чтобы нефтедобывающую инфраструктуру в Венесуэле настолько, чтобы вернуться к пиковым уровням 1970-х годов, иностранным компаниям придётся инвестировать в страну около 10 млрд долларов в год в течение следующего десятилетия. Для более быстрого восстановления потребуются ещё большие инвестиции.

Виной тому - годы коррупции, недостаточного инвестирования, пожаров и прочих инцидентов на объектах нефтяной инфраструктуры страны, которые привели отрасль в упадок. И это притом, что страна обладает крупнейшими в мире запасами нефти. За 12 лет президентства Николаса Мадуро, по сути свергнутого американскими властями в минувшие выходные, добыча нефти в Венесуэле резко сократилась - до скромных по меркам этой страны 1 миллиона баррелей в день. В 1974 году объёмы добычи были почти в 4 раза больше.

Оборудование в нефтяных портах Венесуэлы, по данным издания, находится в таком плачевном состоянии, что полная загрузка супертанкеров, доставляющих нефть в Китай, занимает до пяти дней. Семь лет назад на это уходило всего один день.

Буровые установки в бассейне Ориноко, где сконцентрированы основные запасы венесуэльской нефти, сейчас заброшены и разграблены на запчасти, которые перепродают на чёрном рынке, а разливы нефти остаются без контроля. На разветвленной сети подземных трубопроводов регулярно происходят протечки, нередки крупные пожары и взрывы, которые уничтожают ценное оборудование.

Огромный нефтеперерабатывающий комплекс Парагуана на побережье к северо-западу от столичного Каракаса в настоящее время работает с перебоями и на низких мощностях из-за постоянных поломок. Часть некогда передовых установок по переработке нефти были вовсе закрыты.

“Спрос и интерес будут колоссальными”

Госсекретарь США Марко Рубио, который в воскресенье заявил, что Америке “не нужна венесуэльская нефть”, при этом признал, что американские нефтяные компании, вероятнее всего, будут заинтересованы возможностью пробурить там собственные скважины, что позволит загрузить американские нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива.

“В последние несколько дней я не общался с американскими нефтяными компаниями, но мы почти уверены, что интерес будет огромным. Я думаю, что спрос и интерес со стороны частного сектора будут колоссальными, если им предоставить для этого возможности”, - заявил Рубио.

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Оставшаяся часть добычи нефти в Венесуэле в значительной степени зависит от Chevron, единственной крупной американской нефтяной компании, все еще работающей в стране. На долю этой компании из Хьюстона приходится около 25% национальной добычи. У неё есть действующая спецлицензия, позволяющая оставаться на рынке, несмотря на американские санкции.

Ещё два потенциальных американских игрока, которые могут вступить на нефтедобывающий рынок Венесуэлы при определённых условиях - Exxon и ConocoPhillips. Обе компании уже работали в стране, но покинули её после национализации их активов предшественником Мадуро, покойным Уго Чавесом, в середине 2000-х годов, не получив никаких компенсаций.

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Однако, прежде чем ступить на венесуэльскую землю, компаниям необходимо будет убедиться в стабильности страны, в том числе политической, заявил в комментарии Bloomberg Лино Каррильо, бывший менеджер государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA, который бежал из страны более 20 лет назад.

Пока еще далеко не ясно, как будет проходить политический переход в Венесуэле и какие условия будут созданы для работы нефтяных компаний. На данный момент санкции остаются в силе, а морские воды находятся под военно-морской блокадой США. Трамп заявил, что вице-президент Делси Родригес теперь руководит страной, хотя она является верным союзником Мадуро.

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Ещё одной проблемой для компаний, желающих инвестировать в добычу нефти в Венесуэле, является тот факт, что мировой рынок нефти сейчас переполнен, что ставит под сомнение выгодность громадных инвестиций в эту отрасль в столь политически нестабильном регионе.

Однако нефтяные компании все еще могут вернуться, если цена и надбавка за риск будут подходящими, считает Кевин Бук, управляющий директор вашингтонской компании ClearView Energy Partners.

“Компании, способные прибыльно добывать ресурсы в Венесуэле, вряд ли проигнорируют масштабы месторождения, если увидят признаки относительной стабильности и смогут заключить выгодные контрактные соглашения”, - предположил эксперт.

Напомним, 3 января спецназ США захватил и вывез из Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Саму операцию в США назвали “Полуночным молотом”, а Дональд Трамп объявил, что США берут на себя управление Венесуэлой «на переходный период» - до «безопасной, надлежащей и разумной передачи власти».

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В реальности же действующим главой государства сейчас стала вице-президент, министр финансов и нефти Делси Родригес стала президентом, как и предписывает Конституция Венесуэлы. Президент США пригрозил, что ей придётся заплатить “высокую цену”, если она откажется от сотрудничества с США.